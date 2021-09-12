江啟臣分享洪秀柱貼文：主席選舉是一時　做人處事才是一世

▲張亞中、江啟臣。（合成圖／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨25日將舉行黨主席改選。候選人之一的孫文學校總校長張亞中日前秀出3張總價500萬美元的支票，他稱是替前主席洪秀柱到海外募款所募得。洪秀柱12日為此反駁，並表示是「本票樣張」，非支票。對此，力拚連任的江啟臣分享洪秀柱的貼文表示「主席選舉是一時，做人處事才是一世」。

洪秀柱12日在臉書表示，2016年國民黨的帳戶被不當黨產委員會凍結，影響黨工薪資發放，她一邊奔走借款，一邊與不當黨產委員會進行行政訴訟，張亞中聞悉黨務經費短缺的困境，主動表示願前往馬來西亞向一位熟識的僑領借款，惟須黨部提供本票以茲證明，因此，行管會主委邱大展當時提供3張500萬美元本票的「樣張」，以資證明若能借得款項，即可開出正式本票。

洪秀柱指出，張亞中從馬來西亞返台後回覆，該名僑領希望等她連任黨主席後再將款項借出，但已難解黨務開支的燃眉之急，所幸，當時她已經以自己的名義向民間友人，包括郭台銘母親簽下兩張本票（各4500萬，共9000萬），順利借到款項，同時也贏了一項行政訴訟，可解凍幾張支票，以暫時支付薪資之短缺，因此，她2017年1月24日即告知邱大展及張亞中，已不需再向僑領借款，邱大展請張亞中將3張本票樣張歸還黨部，但張亞中回覆「本票樣張在馬來西亞」，並未歸還。

對於看到張亞中日前在中常會上拿出3張本票樣張，洪秀柱感到十分意外，且張亞中稱是「支票」，但事實上是「本票樣張」。洪秀柱表示，雖未借款成功，仍對張亞中及海外僑領的熱誠相助心意，仍表感謝。

對於洪秀柱打臉張亞中的聲明，江啟臣第一時間在臉書分享洪秀柱的貼文。江啟臣表示，洪秀柱真的是永遠勇敢真誠、講真話、愛黨始終如一，「啟臣向您致敬！」 接任主席後更深刻體會她一邊對付黨產會的追殺，一邊籌募黨務經費和黨工薪水的艱辛，她受盡許多委屈，在黨面臨風雨中，帶領全黨從瓦礫廢墟中一塊一塊拾起磚頭、重建家園的人，「啟臣和柱姊一樣，絕對不會是袖手觀看或是閃躲離去的人。」

江啟臣指出，當時洪秀柱借不到錢，差點要賣自己唯一的房子，所幸是鴻海創辦人郭台銘的母親伸出援手而解套，沒錢，百年老店如手腳被綁住，再多的願景理想，都是白搭。

江啟臣強調，主席選舉是一時，做人處事才是一世，擔任黨主席除了能力，也需要誠實無私的人格，能務實面對者，方是人選，最終還需要放得下的勇氣，不論誰當選，團結才是力量，不能讓監督的力量被分散，天佑國民黨。

▼張亞中把台幣改成美金。（圖／讀者提供）

