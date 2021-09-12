飯店斜槓多元經營推小火鍋　防疫加上新鮮食材意外吸客

▲尊皇大飯店小火鍋海鮮選用鄰近地區海鮮，新鮮度超高意外吸客 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

疫情逐漸解封，各行各業迎接期待已久的商機，不少飯店業者腦筋轉得快，與其等待住客入住，到不如多元化經營，推出便當、西餐以及小火鍋。在餐飲優先鬆綁的後疫情時代，嘉義市有飯店業者大動作將合菜空間改為四人桌但僅限兩人同桌的小火鍋，但由於桌數眾多吸引不少家庭及公司商號訂位聚餐。

▲尊皇大飯店小火鍋高隔板，以及每桌兩位多桌次，防疫優先意外吸引情侶及家庭族群 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義市西區尊皇大飯店西餐區也都是用餐人潮 。（圖／記者翁伊森攝）

位於嘉義市西區大華路上的尊皇大飯店，過去不僅住宿品質當地聞名，更以團體合菜聚餐以及頂樓泳池及酒吧吸引外地住客投宿，但搶在五月疫情升溫前，館方將原本可容納60人的團體聚會空間打造成4人一桌的火鍋桌子，再加以梅花座透明大隔板，在疫情開放解封的現在意外符合防疫規定，3、500元可以吃島高檔海鮮及肉品，更可容納約30人同時用餐，成功吸引不少情侶及家庭。

▲嘉義市西區尊皇大飯店疫情前推出小火鍋。（圖／記者翁伊森攝）

飯店經理葉素緞表示，飯店搶在疫情升溫前做改裝，適合2至30人用餐環境恰巧在疫情接封後搶到商機，加上火鍋食材大多來自東石布袋及台西鄰近地區，所以新鮮度極高，再搭配每日主廚用心熬煮的高湯及現切的牛肉，以及多樣化的火過將烙及飲料冰品，讓疫情解封後的顧客逐漸回流，現在西餐、火鍋都要預約才能有位子。

▲尊皇大飯店疫情前內部空間大變身 。（圖／記者翁伊森攝）

家電也能這麼美！莫蘭迪色抗菌空氣清淨機、復古感BBQ電烤盤5.5折起