孫大千批國慶主視覺：最想消滅中華民國就是民進黨、共產黨

▲今年的國慶主視覺。（圖／文化總會提供）



記者黃巈禾／台北報導

國慶籌備委員會日前公布主視覺「金陽雙十」，並寫有「民主大聯盟，世界加好友」，以及英文「TAIWAN NATIONAL DAY 2021」（台灣國慶日）等字樣，被國民黨質疑是「英文台獨」、讓國號和國旗消失。國民黨籍前立委孫大千批評，國慶識別標誌沒國家名字和國旗圖案，最想消滅中華民國就是民進黨和共產黨。

慶籌會表示，「金陽雙十」以民主、自由、平等、人權、希望，以及和平等6條繩線交織紐結，展現團結的緊密力量，色彩主色為「陽光金」，代表典雅、熱情、珍貴，熱情織入象徵民主的珍貴；輔色選用「台灣紅」和「民主綠」，台灣紅代表堅定、信念、勇敢，民主綠則代表自信、希望、和平，致敬有著堅定的信念，無懼任何挑戰的台灣人。

對此，孫大千12日在臉書表示，民進黨和中國大陸的小粉紅有什麼不一樣？中國大陸的極端網友容不得台灣藝人提到中華民國的概念，民進黨同樣想盡各種辦法，讓中華民國消失在大家的眼前，中華民國的國慶識別標誌中，居然沒有出現國家的名字，也沒有國旗的圖案，全世界哪一個國家會做這樣出可笑的事？

孫大千還說，當中華民國的官，領中華民國的薪水，宣誓效忠中華民國的憲法，最後做的卻是消滅中華民國的勾當，搞了半天，最想消滅中華民國的，就是民進黨和共產黨，民進黨可以認真考慮，把黨徽的綠色改成粉紅色。

▲民國107年國慶的主視覺，不只有國旗，還有「Taiwan Together」、「2018台灣共好」、「慶祝中華民國107年國慶」（圖／翻攝臉書）



▲民國108年國慶主視覺，主色調以「大地綠配熱情紫」，文字則是「 Taiwan Forward 攜手世界台灣耀飛」。（圖／翻攝臉書）

▲民國109年國慶主視覺，寫有「民主台灣自信前行 2020 Proud of Taiwan」。（圖／翻攝自Facebook／中華民國 讚國慶）

▲民國110年國慶主視覺，寫有「民主大聯盟世界加好友」、以及「TAIWAN NATIONAL DAY 2021」（台灣國慶日）。（圖／記者屠惠剛攝）