條子鴿風波延燒！接體大師兄被嗆查著作真實性　本人神回噹爆酸民

▲條子鴿被踢爆多個經歷造假，連累出版社和推薦人。（圖／翻攝台東縣警局臉書、接體大師兄臉書）

記者張靖榕／綜合報導

退休警員酈俊睿「條子鴿」去年出版《你所說的都將成為呈堂證供》，近日被爆書中經歷都是「創作文」，事件延燒無辜的出版社和推薦人。對此，寶瓶文化11日發表聲明表示下架該書並接受退費，卻有酸民點名推薦人「接體大師兄」等人，各自的著作也該被檢視真實性，結果引來本人一句話幽默回嗆。

寶瓶文化出版社11日公告，下架條子鴿《你所說的都將成為呈堂證供》一書並接受退費，同時解釋出版社未在第一時間出面評論，是因最近各界議論有關條子鴿的事「屬於個人發言」，和寶瓶文化無關，雙方也沒有進一步的合作計畫。

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事件延燒中有酸民在臉書留言，「推薦人大師兄跟林立青所寫的書要不要順便查一下真實性」，結果引來其他網友批評，表示不能接受這種「無限上綱」的心態，而工作是接體員的「接體大師兄」也在底下親自回覆，「抱歉，我沒有任何一個服務的對象，可以證明我當過接體員或是火化場員工。」

▲酸民無限上綱，被揭體大師兄嗆爆。（圖／翻攝自揭體大師兄臉書）

大師兄也將該回覆截圖分享在自己粉專頁面上，表示對於別人的質疑，他已經做出回應，希望接下來能為更多人服務，但也自曝原本要回覆該酸民的留言其實更直接，「等你上了我的車，你就知道我是不是接體員了。」

大師兄的神回覆獲得網友讚賞，底下紛紛大讚力挺，「純粹覺得出版社跟推薦人何其無辜啊」、「懷疑的人請直接觀落陰查證詢問」、「我有個大膽的想法，讓服務過的對象去託夢」、「辛苦了，世間酸民多啊」、「推進去燒一次不就知道了」、「等等，大師兄現在只燒客不接客了耶。」