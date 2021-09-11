北市松山區某國中確診生是「舊案」　非居隔學生13日復課

▲北市松山區某國中出現1名學生確診，北市昨日安排篩檢車進行篩檢。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

北市松山區某國中出現1名學生確診，該生班級停課14天，全校也預防性停課1天，北市昨日安排篩檢車進行篩檢。教育局今（11日）稍早表示，確診國中生經定序結果為Alpha變異株，第2次採檢陰性，因此3所學校原訂預防性停課至14日，將調整自13日起復課，計有649位學生將返校學習，餘52名學生因配合居家隔離，將繼續停課至隔離期滿。

教育局指出，前開3所學校，將召開復課會議，為復課進行準備。教育局業請學校於學生返校後，務必加強留意師生身體健康狀況．並持續關注居家隔離者各次採檢的結果，隨時預備以因應新的疫情發展作及時的處置。另外，北市還有4所學校、5所幼兒園後續停復課情形，將視相關疫調、篩檢情形進行整體性評估，因應疫情狀況適時調整。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，國中生案16179基因定序出爐，為Alpha，抗體結果是陽性，IgM陰性，IgG陽性，CT值35.94，第二次是陰性，感染一段時間，初步研判是舊案，八月初有胸痛症狀就醫過，可做為參考資料，感染應是在此之前，胸痛並非新冠疫情症狀，可能之後續殘留此症狀。

松山區某國中1名學生確診，北市府日前要求全校都進行預防性停課，昨派出三輛篩檢巴士到該國中篩檢，最後678人結果全為陰性。