雙子星捧花束、熊大緊抱愛心！最新粉嫩系「卡通肖像」口罩來了

▲超可愛肖像口罩來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

無論疫情是否升溫，口罩已經成為現在外出必備用品之一，最新粉嫩系「肖像醫療口罩」重磅登場，這次可是由超可愛熊大、兔兔和莎莉以及人氣三麗鷗明星們包括Hello Kitty、美樂蒂、雙子星等通通躍上口罩，搭配粉紫、粉藍色系及撞色耳繩，鐵粉絕對要收，預計9月15日於各大指定通路開賣。

▲2款口罩都有著粉嫩顏色。

台歐最新2款卡通肖像醫療口罩來了，首推「夢幻樂園」款，找來人氣三麗鷗明星們有Kitty、美樂蒂、喜拿狗及雙子星齊拿著愛心氣球、棒棒糖、花束等，打造熱鬧氛圍，搭配粉色口罩及粉紫色耳繩，浪漫又可愛；另一款「熊熊愛上你」則是以寶寶藍色口罩搭配抱著火紅愛心的熊大和兔兔、依偎在愛心上的莎莉，及拉著愛心氣球的熊美，鐵粉全不能放過，9月15日起於指定實體通路、線上購物網開賣，數量有限、售完為止。

▲美少女戰士口罩現在還買得到。

另，網購品牌Grace Gift近日再度找來美少女戰士合作推出聯名醫療口罩，以美少女戰士Crystal經典元素為主，搭配夢幻的漸層色布料，口罩上還印有水手月亮的變身器圖騰，華麗又可愛，且無論是日常使用還是收藏沒問題，現在於指定網站都還買得到。

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