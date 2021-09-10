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大魔王Delta「侵台卻弱化？」全靠3武器擊敗　鄉民驚嘆：世界第一

▲▼北市兒童新樂園解封人潮。（圖／記者黃國霖攝）

▲幼兒園群聚暫無新增，陳時中表示，只能說至少沒惡化。（示意圖／記者黃國霖攝）

網搜小組／劉維榛報導

今（10）日本土增2例，分別位在雙北，值得注意的是無幼兒園群聚案，目前仍維持27人確診。對此，有鄉民驚呆拋問，「Delta來台灣怎麼直接弱化？Delta是不是走下神壇了？」文章引發熱烈討論，網友大讚，因為台人素質高且有警覺性，並慶幸直呼「如果第一波進來的是Delta，很可能就血流成河了！」

面對Delta殺來新北，全民都挫咧等，所幸今日新增2例都與幼兒園群聚案無關，對此，有一名網友在PTT以「Delta來台灣怎麼直接弱化」為標題發問，表示Delta在全世界肆虐，沒一個國家擋得下，沒一種疫苗能防，「結果一進入台灣直接出局，根本沒有地方發揮。」

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對此，原PO不禁打趣直呼，「請問Delta是不是走下神壇了，是本來就被誇大 ？還是台灣人防疫世界第一有抗體？」

文章曝光後，鄉民對台灣嚴謹防疫，紛紛驚嘆「常戴口罩、陌生不交談、PCR機動隊」、「台灣防疫，有目共睹」、「台灣防疫，世界第一」、「剛好都是口罩政策很嚴格的國家」、「外出都戴口罩，就頂多家戶感染，很難再傳出去了」、「國外會爆炸的，都是打完疫苗不戴口罩那種」、「口罩剛好補上疫苗缺少的20%保護力」、「就台灣防疫觀念真的超強啊」、「Delta還是很猛，但是如果人民比較注重防疫的話，會減少擴散機率」。

▲▼Delta來台灣怎麼直接弱化（圖／翻攝PTT）

▲鄉民自豪表示，本土擁3武器抗病毒「常戴口罩、陌生不交談、PCR機動隊」！（圖／翻攝PTT）

不過，有網友回文分析，台灣疫苗覆蓋率低，中了重症率高，所以大家怕死口罩戴緊緊，Delta除了傳播力更強而且還會破防，打兩劑疫苗照樣瘋狂亂燒，「尤其打過疫苗覺得自己無敵就放飛自我的一堆，外加Delta進來之前，Alpha還先來壓力測試練練功...如果第一波進來的是Delta，很可能就血流成河了...運氣仔，所以面對Delta口罩比疫苗有用啦！」

針對幼兒園群聚部分，埃及爸小孩案16145與妻子案16155都驗出Delta病毒，指揮官陳時中表示，「看起來整個幼兒園都是同一個傳染源」，其他社區基因定序還沒有出爐，之後會跟國人報告。

陳時中強調，因為現在還有不少個案在檢驗隔離，現在還不敢說是否有控制住，但從這兩天沒有新增案例來看，至少可以知道他沒惡化。而目前已採檢接觸者中，已知1280人陰性，27人陽性，還有894人檢驗中。

▼埃及一家母子定序出爐，是同序列Delta。（示意圖／記者周宸亘攝）

▲▼北市兒童新樂園解封人潮。（圖／記者周宸亘攝）

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