實習記者張鈞量/台北報導

前駐美代表處政治組長「口譯哥」趙怡翔26日於臉書發文指控,親藍智庫「台美關係研究中心」抄襲他8月17日投稿於「外交家」雜誌的文章,對此他自嘲「模仿就是最誠摯的恭維」。

趙怡翔表示,他很感謝國民黨有關智庫「台美關係研究中心」認同他在「外交家」雜誌提出的論點,「台灣必須強化自我防衛能力,以維持兩岸和平現狀」。

但趙怡翔也點出,他還是希望台美關係研究中心未來避免直接抄襲他的文章內容,「抄襲不但違反學術倫理,更有失國民黨的國際形象」。

趙怡翔8月17日投稿於外交家的文章結論,與台美關係研究中心8月24日刊登於「金融時報」的投書皆包含同一句話「The lessons of Afghanistan should be carefully studied and understood; neither Taiwan nor the U.S. can afford otherwise.」。