藍綠陣營口譯哥聯手撰文譴責共軍擾台　建議空軍以無人機威懾

▲駐美代表處政治組長趙怡翔、淡江大學國際關係講師黃裕鈞。（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

前駐美代表處政治組長趙怡翔、國家政策基金會研究員黃裕鈞，分屬民進黨與國民黨，被外界視為藍綠陣營年輕世代的口譯哥。他們在29日聯名投書至國家利益雜誌，共同譴責中共軍事擾台的行為。

此篇文由趙怡翔、黃裕鈞共同撰寫，題為「Response Needed for China’s Military Overflights Over Taiwan」。首先描述共軍在日前派出破紀錄的28架戰機、轟炸機與偵察機，侵擾台灣的防空識別區。

他們指出，共軍的飛機闖入台灣防空識別區的次數不斷增加，頻率上變成每月、每週，到現在幾乎是每天都會發生；他們坦言，雖然不違反國際法，但具有政治和戰略意義，儘管飛越沒有導致衝突，且增加了誤判的可能，這件事不應該成為常態，應該要被制止。

不過，他們在文中點出，其實北京已經明確釋出，軍事行動有其政治信息，在日前大規模軍事行動後，大陸聲稱這是「對外國勢力對台勾結行為的強烈回應」，強調不能夠容忍外國勢力干預台灣問題。

他們認為，台灣社會跟國際社會都有責任對中共的行為，做出強而有力的回應，應該要達成共識，大陸不應該利用軍事壓力，來實現既定的政策結果。

他們指出，在台灣的兩大政黨，都譴責北京闖入台灣防空識別區，總統蔡英文指出，大陸在台灣附近的軍事行動，是對區域與和平穩定的威脅，而國民黨則認為，這是密集騷擾，認為應該要克制，和平解決問題。

在國際上，美國國務院發表聲明，正告北京應該停止對台灣的軍事、外交與經濟壓迫；而日本防衛大臣岸信夫則表示，台灣的和平穩定與日本直接相關，會與美國合作維護台海和平；此外，G7、澳大利亞、韓國與其他民主夥伴也都表達了相關的態度。

他們認為，在台灣應該提高空軍的戰備，除了解決戰備、飛行員疲勞問題，也應該尋求聰明有效的威懾方式，包括使用無人機或其他新技術來發出威懾信號。

在其他國家方面，他們認為，各國應該效仿美國、加拿大、英國和法國，派遣軍艦過境台灣海峽，這不僅有象徵性意味，也表明國際社會對該區域的態度，阻止海峽兩岸發生潛在軍事風險。