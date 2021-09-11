颱風璨樹襲台！　2縣5鄉發出85條土石流黃色警戒

▲中颱璨樹襲台，農委會發布85條土石流黃色警戒。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者崔至雲／台北報導

中颱璨樹暴風圈已於上午9時觸陸，未來影響台灣強度為較強的中度颱風，風雨結構紮實，風雨集中暴風圈環流內。農委會稍早首發土石流警戒，包含黃色警戒85條、大規模崩塌黃色警戒2處，分布台東縣及花蓮縣，地方政府應勸告或強制撤離安置。

氣象局指出，璨樹中心環流一波波影響東半部、南端陸地，蘭嶼、台東、花蓮、恆春已出現局部大雨，今天越晚降雨也會越明顯。今晚到明早期間，各地山區、西半部也會陸續有雨，明日各地都有陣雨或雷雨，中部以北、東北部、東部、各地山區都有大雨或豪雨，北部、東北部有豪雨以上等級降雨。

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根據農委會水土保持局預報內容，共有85條土石流潛勢溪流達黃色警戒，以及2處大規模崩塌潛勢區黃色警戒。

發布85條土石流黃色警戒，分布於台東縣大武鄉大竹村、大武村、大鳥村、尚武村、南興村，太麻里鄉北里村、大王村、金崙村、多良村、香蘭村、華源村，長濱鄉 三間村、忠勇村、寧埔村，花蓮縣秀林鄉富世村、文蘭 村、銅門村、水源村、佳民村、景美村、秀林村、崇德村、和平村，豐濱鄉磯崎村、新社村、豐濱村、港口村等，2縣(市)5鄉(鎮市區)27村(里)。

發布2處大規模崩塌黃色警戒，分布於台東縣大武鄉大鳥村等，1縣(市)1鄉(鎮市區)1村(里)。地方政府應進行疏散避難勸告。