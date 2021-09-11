快訊／台23預警封閉　中橫+蘇花17：00後擬跟進！台11視浪高管制

▲▼花蓮召開「璨樹颱風災前整備會議」，由縣長徐榛蔚擔任指揮官坐鎮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應強烈璨樹颱風侵襲，花蓮11日上午9時整召開「璨樹颱風花蓮縣災前整備會議」，縣長徐榛蔚擔任指揮官坐鎮，率領縣府局處首長及相關單位主管列席，立法委員傅崐萁也到場關心，籲請鄉親務必配合撤離工作，共同做好防颱措施。

會議決定，公路方面，中橫公路（大禹嶺至閣口）預計17時後，蘇花改及蘇花公路預計20時後，視風雨規模實施預警性封閉道路，台11線海岸公路視海浪浪高機動管制通行，台23線（東河–富里段）預計15時預警性封閉。

徐榛蔚指出花蓮地勢狹長，依據中央氣象局提供的資料，密切觀察風勢與雨量。璨樹強颱直撲台灣，目前暴風核心已達16級陣風，情況相當危急，每位同仁應全力做好災防準備，相關單位24小時須派員駐守，將災害降至最低。

徐榛蔚在會議中提到希望各局處對於水量問題去因應，不要讓降水成災，都市區域在強降雨後要注意下水道排水的情況，沙包與防水板要先做好準備，潛勢溪流區域要依據判斷將居民移至收容所。風勢強勁時，招牌等物品要事前確認加強固定，電力、電信的部分也要跟相關單位確認，保持暢通。

▲徐榛蔚籲請鄉親務必配合撤離工作，共同做好防颱措施。

農業部分，大陸籍與外籍漁工安排進入收容所，農作物先做好準備將影響降到最低；觀光方面，停滯在花蓮的旅客與外籍遊客的安置方式，防疫旅館隔離者如須撤離安置，依防疫措施配合辦理。

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