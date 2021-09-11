璨樹來襲竹市加強整備 光臨燈區、波光市集暫閉

▲新竹市長林智堅主持工作會議。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

強颱璨樹來襲，據中央氣象局資料，昨下午已發佈陸上颱風警報，新竹市府開設二級災害應變中心，新竹市長林智堅今上午8時許主持第一次工作會議。消防局指出，今下午至明日竹市將有較強陣風，林智堅市長呼籲民眾做好各項防颱準備，市府團隊也已做好相關工作，包括加強防汛、抽水機等整備，針對易積淹水路段，已加強清溝與巡檢，另原計昨日開展的新竹光臨藝術節「科技未來」燈區今明兩天將暫時關閉，新竹漁港波光市集今明兩天也暫停營業。

消防局指出，璨樹颱風雖然是強烈颱風，但由於路徑與地形的影響，暴風圈所帶來的風雨威脅較小。依據預報璨樹颱風帶來之風雨影響本市最鉅時間，將落在明天(12日）上午11時到周一的清晨四點左右，總雨量預估60-100mm，平均陣風4-6級，最大陣風6-7級。

林智堅呼籲市民朋友做好各項防颱準備，同時也要提醒市府團隊，持續掌握颱風動態，超前部署防災整備工作，因為多一分準備、就少一分災害，以確保市民生命財產安全。

其中，消防局針對颱風動態即時監控與通報，如遇急降雨有車輛行經地下道積淹水情事，務必運用預置的移動式抽水機進行排除，並封鎖道路，警察局將進行人車管制與交通疏導。

林智堅指示，颱風期間為強化區域排水與水圳閘門於大雨時協調疏洪作業，請工務處和第二河川局與新竹農田水利署新竹管理處保持聯繫，並請管理處務必通知各水閘門負責人確認水圳閘門是否為正確啟閉定位。

為避免暴風圈風力造成之危害，他也請本市各級單位與相關事業單位應加強防災應變準備，注意鷹架、路樹、廣告招牌、施工中組件圍籬之強固，並宣導民眾避免颱風期間從事戶外活動與外出。

林智堅指出，明日本市疫苗施打站未開設，戶外疫苗施打站也已提早做好防颱準備及各項防颱措施，例如帳篷固定及桌椅物品撤離等，等颱風一過，須於最短時間內恢復正常施打運作，建構防疫安全防護網。

最後，颱風期間，林智堅市長請行政處利用大眾傳播媒體，加強宣導防颱期間自主防災之重要性，請所有單位及市民提高警覺，並透過氣象局隨時掌握天氣變化，或注意本市官方網站、市府官方帳號LINE相關社群網站等即時防救災相關資訊。