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快訊／璨樹北撲　宜蘭縣接種中心+各衛生所緊急停打疫苗

記者游芳男／宜蘭報導

因應璨樹颱風來襲，宜縣溪北溪南接種中心及各衛生所，自11日中午12時起暫停施打疫苗，二處社區篩檢站（陽大站、聖博站）同步暫停提供篩檢服務；不過，其他疫苗接種合約院所，在縣府宣布停班課前，仍將持續提供接種服務；有篩檢需求民眾，也可改至各醫院急診室進行篩檢。

▲因應璨樹強襲，宜縣溪北溪南接種中心及各衛生所，11日中午12時起暫停施打疫苗。（圖／記者游芳男翻攝）

▲因應璨樹強襲，宜縣溪北溪南接種中心及各衛生所，11日中午12時起暫停施打疫苗。（圖／記者游芳男翻攝）

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璨樹颱風來勢洶洶，為考量民眾的安全，宜蘭縣政府決定自11日起，溪北、溪南疫苗接種中心開始進行防颱整備，並將棚架做預防性拆除；衛生所部分則規劃在上午於完成本（第七期）期疫苗施打後，於下午進行防颱準備工作。接種中心及衛生所，自11日中午過後，將暫停疫苗施打服務，並於9月15日（下週三）起繼續服務預約第八期疫苗施打的民眾。

至於其他疫苗接種合約院所部分，仍持續進行施打作業，如果縣府公告停班停課時，則同步取消接種服務。恢復上班後，將依原預約時段繼續為民眾提供疫苗接種服務。如民眾因停班而無法依原定時程接受疫苗接種服務，1922預約平台將會保留名額給這些民眾，並併入下一期預約名單。受影響的民眾請靜候簡訊通知，不必過度擔憂。

在社區篩檢站部分，宜蘭縣二處社區篩檢站（陽大站、聖博站）將於11日至13日進行防颱及復原整備；此時倘有篩檢需求，請至各醫院急診室接受篩檢服務。由於施工需求，陽明交大醫院社區篩檢站將於14日（下週2）、聖母醫院社區篩檢站將於15日（下週3）起恢復作業，篩檢時間則為上午8時至12時及下午2時至6時。

宜蘭縣長林姿妙呼籲，請民眾依預約的時間、地點到場施打，才能避免人群聚集的風險。另如果因停班而無法依原定時程接受疫苗接種服務的民眾，亦請不必擔心，系統將會保留您下一次預約的資格，請靜候通知，並於收到再次簡訊通知時，進行下一次預約即可。

相關防疫資訊可參閱疾管署網站，或運用line搜尋官方帳號「疾管家」、「@taiwancdc」可即時獲得防疫訊息，亦可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001-922)、或宜蘭縣政府為民服務專線1999諮詢。

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