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社會 社會焦點 保障人權

璨樹暴風圈進入恆春半島！墾丁還有人玩浪板　海巡緊急勸離

▲海巡署第六岸巡隊在墾丁等海域勸離遊客 。（圖／第六岸巡隊提供，以下同）

▲海巡署第六岸巡隊在墾丁等海域勸離玩浪板民眾 。（圖／第六岸巡隊提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「璨樹」颱風於昨(10)日下午5時30分對台灣造成威脅，屏東縣政府災害應變中心同步提升為二級開設，並發布颱風期間禁制令；海巡署第六岸巡隊人員於今(11)日加強對恆春半島周遭海域加強巡查作業，勸離玩浪板及觀浪民眾，避免危險。

▲海巡署第六岸巡隊在墾丁等海域勸離遊客 。（圖／第六岸巡隊提供，以下同）

▲海巡署第六岸巡隊在墾丁等海域勸離遊客 。（圖／第六岸巡隊提供，以下同）

受「璨樹」颱風影響，目前恆春半島墾丁地區及東部海岸受暴風圈外圍環流影響，風浪逐漸增強，長浪不斷衝擊礁石、沙灘，與10日傍晚的寧靜形成強烈對比。

中央氣象局已發佈「璨樹」颱風海上陸上警報，今日雖然為中秋節補班時刻，墾丁地區仍有部份遊客前來觀浪，墾丁國家公園管理處為保障遊客安全，於旅遊景點南灣、船帆石、漁村公園及白沙灣等處拉設封鎖線禁止遊客進入，海巡署第六岸巡隊除配合墾管處海邊巡邏員針對岸際的觀浪民眾實施聯合勸離外，並在牡丹鄉旭海九棚大沙漠一帶加強巡查避免民眾冒險進入發生意外。

第六岸巡隊表示：為維護遊客生命財產安全，颱風來襲時，岸際常有長浪發生，民眾切勿到海岸及港口觀浪，以維自身安全，若在海域及岸際發生危險，可透過海巡署「118」服務專線報案，海巡署接獲通報後將立即派員前往協助處理。

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