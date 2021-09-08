　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

快速產生結果！門諾打造PCR實驗室　提升檢驗量能

▲▼花蓮門諾醫院在院內團隊共同努力之下，在不到二個月的時間，完成分子生物（PCR）實驗室並啟用。（圖／門諾醫院提供，下同）

花蓮門諾醫院在院內團隊共同努力之下，在不到二個月的時間，完成分子生物（PCR）實驗室並啟用。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠肺炎疫情造成人心惶惶，為協助民眾取得抗原快篩或PCR證明，門諾醫院團隊上下一心，在相關單位的配合及努力下，不到二個月的時間就打造完成「分子生物（PCR）實驗室」。門諾會醫療財團法人所屬機構總執行長張文信表示，實驗室的啟用不僅能夠提高篩減量能，還能提供快速準確的檢驗結果，尤其，對於減輕篩檢民眾等待的不安以及一線醫護同仁的照護壓力，有很大的幫助。
 
5月中旬新冠肺炎本土疫情的爆發，引發民眾的擔憂與恐慌，許多醫院急診室更是湧入了大批的篩檢人潮，有鑒於此，門諾醫院考量整體的檢驗量能及報告時效，決定設置「分子生物（PCR）實驗室」。門諾醫院醫事部檢驗科主任劉菱窈表示，疫情期間要找工班進到醫院完成工程，說實話這不是容易的一件事，尤其是從無到有。但在院內團隊的共同努力之下，竟然將原先預期至少要三個月的工程，在不到二個月的時間內，順利完成，並在儀器到位後，通過檢驗精準度的測試後，正式於9月6日起啟用。

▲▼花蓮門諾醫院在院內團隊共同努力之下，在不到二個月的時間，完成分子生物（PCR）實驗室並啟用。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼實驗室不僅能提高篩減量能，還能提供快速準確的檢驗結果，可減輕篩檢民眾等待的不安及醫護的照護壓力。
 
劉菱窈說，「分子生物（PCR）實驗室」尚未設置前，醫院能做的量能不多，有時遇到採檢人數較多時，就必須送到外院或是其他檢驗機構，如此不論是檢體的寄送或是報告的時效，都容易受限於對方，也因此增加了臨床照護人員以及篩檢民眾等待結果的壓力。如今有了這間實驗室，不僅能夠提高檢驗量能，若未來疫情爆發，採檢民眾遽增時檢驗科也有能力於CDC規範時間內發出檢驗報告。

▲▼花蓮門諾醫院在院內團隊共同努力之下，在不到二個月的時間，完成分子生物（PCR）實驗室並啟用。（圖／門諾醫院提供，下同）

分子生物PCR實驗室目前以COVID-19檢驗為主，分上、下午兩梯次進行檢測，檢驗儀器每梯次可以同時檢測94個檢體。因應疫情的變化，院方也會視需求調整人力加開檢測，擴大服務花蓮的鄉親。劉菱窈進一步說，除了COVID-19篩檢，未來也將應用於HBV、HCV、以及HIV或其他傳染類疾病檢測，尤其考量本院婦科患者多，也將發展HPV人類乳突病毒的篩檢。

▲▼花蓮門諾醫院在院內團隊共同努力之下，在不到二個月的時間，完成分子生物（PCR）實驗室並啟用。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
門諾會醫療財團法人所屬機構總執行長張文信表示，為了打造「分子生物（PCR）實驗室」，院方首要克服的就是空間問題，有了合適的空間才能依照建置指引完成設置，除了感謝衛福部的經費補助檢測相關儀器設備，也感謝捐款者的支持，協助添購實驗室專用冰箱，提升PCR實驗室的整體效能，讓門諾醫院能夠因應詭譎多變的新冠疫情，落實檢驗在地化，維護民眾健康及防疫安全。

►腦公！你不可以賴帳喔
 

►毛孩散步好紓壓！3個小提醒超重要

ET快訊
Delta殺來「雙北內用罕見不同調」！　柯文哲曝原因
「四級警戒」有多恐怖？超嚴管制條件一次看
快訊／機師確診、幼兒園群聚引恐慌　總統喊話了
快訊／蔡英文聲援張鈞甯：這對兩岸交流非正面意義
璨樹強度達中颱上限！路徑南修　1狀況可能發陸警
板橋重演「萬華蟲洞」謎題！　網抖：不科學
新北+7感染源出爐！6例家戶感染　幼兒園群聚累計22例
快訊／柯文哲驚曝：Delta已進入社區　好幾個感染源存在
快訊／2確診童家長在「內湖、士林」上班　北市居隔12人
Delta進社區！陳時中曝匡列破千人「預防性隔離」原因
快訊／幼兒園群聚「密集足跡」曝　板南線、淡水信義線
北市停課指引升級！1例Delta「全校停14天」　接觸者班級
Delta入侵直接「四級警戒」？陳時中直言：無法控制會考慮
快訊／台北市不禁內用！　柯文哲籲「多外帶、少內用聚會」
快訊／北市4幼兒園+3國小「643人停課」　247名師生居隔
快訊／台中開第一槍！　只要學生被匡列全校停課
快訊／麻醉護理師花蓮足跡曝　星巴克+兆豐農場+東大門夜市全入

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園13萬國高中生BNT疫苗施打專案　鄭文燦：已發通知書

配合改作「集中檢疫所」　萬里薆悅酒店野柳館：絕非營利考量

雲林縣運會破紀錄　每項頒5千獎勵金！北辰國小最大贏家

琉球迎王平安祭典「王船進水典禮」　配合防疫縮小規模

秋節前夕送庇護月餅　身心障職訓班學員足感心！

南投近億重陽敬老禮金發放　增匯款領取防群聚

快速產生結果！門諾打造PCR實驗室　提升檢驗量能

獅子內文村6長輩臥床需紙尿褲　枋警主動找善心人士捐贈揪感恩

鐵路地下化半拆戶點交聲援學生到場關心　南警戒護過程平和

台南市永康傳住宅火警　1人煙嗆預防性送醫

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

學生專車轉彎「安全門突開啟」女高中生遭甩出車外...多處擦傷

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

毒犯開車拒檢...不甩紅燈直直衝　撞倒警機車！女警開槍追捕逮人

全台唯一油電跑車Sian要價近2億　有10輛藍寶堅尼+面試才有資格買

桃園13萬國高中生BNT疫苗施打專案　鄭文燦：已發通知書

配合改作「集中檢疫所」　萬里薆悅酒店野柳館：絕非營利考量

雲林縣運會破紀錄　每項頒5千獎勵金！北辰國小最大贏家

琉球迎王平安祭典「王船進水典禮」　配合防疫縮小規模

秋節前夕送庇護月餅　身心障職訓班學員足感心！

南投近億重陽敬老禮金發放　增匯款領取防群聚

快速產生結果！門諾打造PCR實驗室　提升檢驗量能

獅子內文村6長輩臥床需紙尿褲　枋警主動找善心人士捐贈揪感恩

鐵路地下化半拆戶點交聲援學生到場關心　南警戒護過程平和

台南市永康傳住宅火警　1人煙嗆預防性送醫

疫情停業精進再出發　雲林華山農業區推出超值療癒小旅行

Delta殺來「雙北內用罕見不同調」　網驚超意外！柯文哲曝原因

NCC關注《中天亞洲台》與東方、廈門衛視合作　將請文化部表達意見

友達8月營收327.1億元、年增34.9%　面板出貨面積月增3.6%

「條子鴿」酈俊睿謊言又被揭穿！　空軍：從未有「酈」姓飛行員

只開放外帶！好市多、愛買新北全門市明起「關閉座位區、停內用」

連鎖藥局賣非法血氧機撈119萬　8人緩起訴要繳庫415萬

Delta風暴被隔離者送南投檢疫　一肚子怨氣！靠蟬鳴鳥叫舒壓

數十億用戶遭殃！　BrakTooth漏洞「透過藍牙」攻擊Android產品

連2貶！新台幣收盤貶值 7.3分　收在27.746元

22歲混血嫩模北市墜樓亡！ 失蹤2天遺體卡牆 超黑暗IG曝

地方熱門新聞

一年下陷6.5公分！種高粱搶救高鐵

新北女桃園大樓墜地　當場死亡

定食8彰化店結束14年營業！全縣剩2間

嘉市鐵路高架化　史前2500年人類骨骸出土

快訊／台南新化工廠火警　濃煙竄天搶救中

新北徵用薆悅酒店野柳館　作為集中檢疫所

新北爆群聚5校停課！板橋人求全區都停

白牌車載客赴墾丁　途中被稽查下場無敵慘

毒蟲缺錢買毒偷果園電線變賣

桃園、新北人口互動高　落實防疫規範

基隆65校2萬學生符合資格　醫師將入校施打BNT

花蓮釋出返鄉專車票　防疫保留座位8日開賣

台南市永康傳住宅火警1人送醫

鐵路地下化半拆戶點交過程平和

更多熱門

相關新聞

二次PCR釐清感染源

二次PCR釐清感染源

作者先前在粉專說過，比較不擔心長榮機師群聚事件，因為各界處理決斷明快，還有高中校園防疫措施嚴謹，判斷造成大規模社區疫情的機率不大，但對於新北幼兒園的群聚事件，為何作者就沒有這麼樂觀？

竹縣一幼兒園預防性停課1天　非同住家屬快篩陽

竹縣一幼兒園預防性停課1天　非同住家屬快篩陽

不解北市確診孕婦為何曾拒篩　林靜儀：孕婦染疫死亡率更高

不解北市確診孕婦為何曾拒篩　林靜儀：孕婦染疫死亡率更高

網流傳停課名單　侯友宜：不實訊息最高開罰300萬

網流傳停課名單　侯友宜：不實訊息最高開罰300萬

即／停泊高雄港貨輪5人確診！他發燒揪出4同事也染疫

即／停泊高雄港貨輪5人確診！他發燒揪出4同事也染疫

關鍵字：

快篩PCR快速結果門諾實驗室等待不安壓力

讀者迴響

熱門新聞

快訊／板橋確診基因定序是Delta　新北停止內用、關閉運動場所

雲林屁孩靠「8字訣」騙到4位美魔女生子　竟連男生也受害

快訊／印度境外移入「陰轉陽」　曾去內科咖啡廳、家樂福八德店、全聯

若Delta應升三級　專家曝「台灣人很幸運」原因

獨／新北擬下午宣布停止內用　關閉籃球場、棒壘場、運動中心

無尊戀上女神阿喜！摸臉摸大腿全被拍

快訊／新北幼兒園群聚再添3例　侯友宜：1個埃及境外移入

雞排妹《深夜保健室》無預警遭停權！

美英都示範了！「世界剩台灣恐慌」爆共鳴

16縣市中秋禁戶外烤肉！各地停辦活動一次看

獨／網瘋傳今本土確診破50人　指揮中心怒斥謠言

璨樹「完整清晰颱風眼」曝　最快下午轉強颱

璨樹恐升超強颱風「路徑貫穿台灣」

《刻在》美國作者擬提告抄襲　吳宗憲轟：硬掰就恥辱

裘莉21歲遭「淫魔監製」下手

更多

最夯影音

更多
薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...

薔薔「交往從沒超過1年半」：不喜歡X到膩！　勸女孩要「懂得抽身」：男人要變攔也攔不住...
謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

謝金燕突鬆口「我戀愛了」！　 消失1個月曝近照認不出：這誰呀

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

張鈞甯「我國.台灣不能輸」遭指台獨　發聲明駁斥：堅定認同自己的中國人身分

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

狂被吳宗憲插話說醜…龍龍受不了「你安靜」！ 工作人員嚇傻：妳怎敢

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面