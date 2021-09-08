快速產生結果！門諾打造PCR實驗室　提升檢驗量能

▲花蓮門諾醫院在院內團隊共同努力之下，在不到二個月的時間，完成分子生物（PCR）實驗室並啟用。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新冠肺炎疫情造成人心惶惶，為協助民眾取得抗原快篩或PCR證明，門諾醫院團隊上下一心，在相關單位的配合及努力下，不到二個月的時間就打造完成「分子生物（PCR）實驗室」。門諾會醫療財團法人所屬機構總執行長張文信表示，實驗室的啟用不僅能夠提高篩減量能，還能提供快速準確的檢驗結果，尤其，對於減輕篩檢民眾等待的不安以及一線醫護同仁的照護壓力，有很大的幫助。



5月中旬新冠肺炎本土疫情的爆發，引發民眾的擔憂與恐慌，許多醫院急診室更是湧入了大批的篩檢人潮，有鑒於此，門諾醫院考量整體的檢驗量能及報告時效，決定設置「分子生物（PCR）實驗室」。門諾醫院醫事部檢驗科主任劉菱窈表示，疫情期間要找工班進到醫院完成工程，說實話這不是容易的一件事，尤其是從無到有。但在院內團隊的共同努力之下，竟然將原先預期至少要三個月的工程，在不到二個月的時間內，順利完成，並在儀器到位後，通過檢驗精準度的測試後，正式於9月6日起啟用。

▲▼實驗室不僅能提高篩減量能，還能提供快速準確的檢驗結果，可減輕篩檢民眾等待的不安及醫護的照護壓力。



劉菱窈說，「分子生物（PCR）實驗室」尚未設置前，醫院能做的量能不多，有時遇到採檢人數較多時，就必須送到外院或是其他檢驗機構，如此不論是檢體的寄送或是報告的時效，都容易受限於對方，也因此增加了臨床照護人員以及篩檢民眾等待結果的壓力。如今有了這間實驗室，不僅能夠提高檢驗量能，若未來疫情爆發，採檢民眾遽增時檢驗科也有能力於CDC規範時間內發出檢驗報告。

分子生物PCR實驗室目前以COVID-19檢驗為主，分上、下午兩梯次進行檢測，檢驗儀器每梯次可以同時檢測94個檢體。因應疫情的變化，院方也會視需求調整人力加開檢測，擴大服務花蓮的鄉親。劉菱窈進一步說，除了COVID-19篩檢，未來也將應用於HBV、HCV、以及HIV或其他傳染類疾病檢測，尤其考量本院婦科患者多，也將發展HPV人類乳突病毒的篩檢。





門諾會醫療財團法人所屬機構總執行長張文信表示，為了打造「分子生物（PCR）實驗室」，院方首要克服的就是空間問題，有了合適的空間才能依照建置指引完成設置，除了感謝衛福部的經費補助檢測相關儀器設備，也感謝捐款者的支持，協助添購實驗室專用冰箱，提升PCR實驗室的整體效能，讓門諾醫院能夠因應詭譎多變的新冠疫情，落實檢驗在地化，維護民眾健康及防疫安全。

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