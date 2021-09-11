俄國美女安妮前經紀人誆辦「玖壹壹」演唱會詐財　判刑定讞將入監

▲安妮前經紀人犯下多起詐財案件，遭判刑定讞。（圖／記者張一中攝）



記者吳銘峯／台北報導

名模Akemi香月明美及俄羅斯美女藝人安妮的前經紀人趙崇伶，四處行騙犯下多起詐欺案件遭法辦。她在2017年8月間，謊稱要舉辦我國藝人團體「玖壹壹」以及韓國藝人團體「BTOB」的演唱會，詐騙數百萬元。被害人提告，一二審均認定趙女有罪，判刑1年4月。案經上訴，最高法院駁回上訴定讞，趙女將入監執行。

這是趙女所犯下多起詐欺案件中，第一件定讞而發監的案件。她另外還曾謊稱要幫韓國藝人團體「VIXX」，天王劉德華等人舉辦演唱會，詐騙不少金錢，這部分也遭起訴，由法院審理中；趙女也被外界冠上「演唱會蟑螂」的不雅外號。另外安妮也跟她撕破臉，積欠不少演藝費用遭安妮提出民事訴訟。

判決指出，趙崇伶（綽號「美寶」、「mable」）原為汎迪娛樂有限公司、汎迪國際廣告有限公司，及麥斯平方文創有限公司（以上3家公司均遭主管機關陸續廢止登記、解散）之負責人。但因財務狀況不佳，她在2017年8月間，對外謊稱要舉辦藝人團體「玖壹壹」的演唱會，還偽造演唱合約，謊稱當年11月會在南港展覽館舉辦「玖壹壹在地人演唱會」，她熟識的李姓當舖業者被騙，匯款100萬元，李男後來發現被騙，提出告訴。

另外趙女也向倍思公司謊稱要舉辦韓國藝人團體「BTOB」的演唱會，並騙取該公司匯款300萬元。而後倍思公司發現「BTOB」的演唱會是由另一家公司舉辦，才發覺被騙，也提出告訴。趙女遭提起公訴。

法院審理期間，趙女陸續還款，償還李男49萬餘元，償還倍思公司90萬元；但最後仍無法全數還清。一二審法院最後均認定她有罪，均判處有期徒刑1年4月。其中二審高等法院認為，趙女多次行騙，顯然欠缺法治觀念，且未尊重他人財產權益及文書社會信用，所為實非足取，因此維持1年4月的刑期，並追繳犯罪所得。全案再上訴，最高法院日前駁回上訴定讞，趙女將發監執行。

▼安妮也跟前經紀人撕破臉，對簿公堂。（圖／記者張一中攝）