總裁大哥給機會　熊媽媽買菜網助阿凱更生復歸

▲東森集團總裁王令麟幫助更生人張登凱到集團關企的熊媽媽買菜網工作，重新打造自己的人生。（編輯／王淑君、影音拍攝／謝盛帆、空拍攝影／林振民、後製剪輯／宋良義）



記者吳銘峯／台北報導

東森集團總裁王令麟為鼓勵更生人復歸社會，6月初接見假釋出獄的更生人張登凱（簡稱阿凱），並安排其進入集團關企――熊媽媽買菜網工作，讓阿凱重啟更生後的新生活。工作了三個月，阿凱說，確實會遇到以前的朋友，還會勸他從操舊業（販毒），他堅決的回絕，「我已經有一條很好的路走了，不想回頭！」

從小就不愛念書的阿凱，很早就開始混陣頭，因此結識許多朋友，也在朋友的慫恿下，開始吸食毒品，最後更走上販毒的不歸路。28歲被逮入獄，判刑17年定讞，這時的阿凱還很年輕，但他願意悔改，承認以往的錯誤。因此入獄時，他就立下心願，既然在監時間很長，他一定要學一些東西，出來才能重生。

但事情並非如此容易。在監所，連有心想要就學進修都需要抽籤，因著信仰的關係，阿凱把一切都交託給神，神也看顧他的需要。阿凱能在獄中讀書，更進入台北監獄著名的銅雕班，還因著他自己的天分與努力，被授課的國內銅雕大師吳宗霖看上，承諾出獄後可以協助他在銅雕技能上再精進；甚至名導演張作驥也答應阿凱，出獄後找阿凱拍電影。但人算不如天算，結果阿凱於今年（2021）5月底獲准假釋時，卻因為疫情，百業蕭條。

正如《聖經．哥林多前書》記載，「神為愛祂的人所豫備的，是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心也未曾想到的。」阿凱在獄中遇到東森集團總裁王令麟，他口中的「總裁大哥」總是對他一再的開導與鼓勵，阿凱在在銘感五內。同為更生人身分的王令麟，十分了解更生人出獄後，謀得一份穩定工作的重要性，尤其在疫情嚴峻的現在，因此在阿凱假釋後，特別與其會面並幫他安排一份工作。

阿凱因在獄中考取堆高機駕駛執照，被安排到東森集團關企的熊媽媽買菜網上班，負責物流倉儲。如今，他已工作三個月，每個月領到的薪水一大部分孝敬母親，另外也存下一些錢，希望將來能幫自己重做假牙（因為長期吸毒造成牙齒脫落，阿凱全口的牙用手指頭都可以數得出來）。

回顧這幾個月，阿凱表示，一切恍然如夢，一路上有這麼多人幫助他，讓他能有新的人生，實在感激不盡。他也經常回想起總裁大哥最喜歡的《聖經．詩篇》的內容，「我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在；你的杖，你的竿，都安慰我……我一生一世必有恩惠慈愛隨著我……」。阿凱現在遇到以往的朋友來敘舊時，可以驕傲地說：「我已經有一條很好的路走了，不想回頭！」

▼更生人阿凱對於總裁大哥王令麟的開導與提攜，銘感五內。現在的他樂在工作，也希望利用休假時間去學習銅雕跟做公益。（圖／記者湯興漢攝）

