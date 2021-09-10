護航違建「越拆越大」讓柯文哲氣瘋　北市前官員改判刑6年定讞

▲台北市前官員護航違建，遭判刑6年定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

台北市長柯文哲剛上任時，對北投區「貴子坑鄉村俱樂部」違建「越拆越大」，讓柯文哲在臉書發文「氣瘋了」。檢方對包庇違建不拆的建管處前違建查報小隊長林韋鳴提起公訴，一審判他無罪，二審則以「貪污罪」判刑6年。案經最高法院大法庭作出裁定後，最高法院10日駁回上訴，將林男判刑6年定讞。

柯文哲上任沒多久後，2015年3月間的治安會報上震怒，讓他對外說「氣瘋了」要拔掉內湖分局長，之後他又在臉書發文，指稱北投區「貴子坑鄉村俱樂部」起源於北市府官員因違法核准溫泉開鑿遭起訴，經過追問後，了解共有18個地方被檢舉違建12次，每次結案報告都附有照片。但為什麼拆了多次的違建，竟然變成有高爾夫球場、溫泉湯屋等設備的俱樂部？「越拆越大」！讓他聽完報告時真是要氣瘋了。

案件爆發後，檢調單位針對「貴子坑鄉村俱樂部」進行清查，發現俱樂部陳姓負責人為了規避查緝，在會勘時找了市議員、里長等人到場助陣，台北市府多名官員，也在會勘紀錄上放水，還讓陳姓負責人取得溫泉開發證明。檢方偵查終結後，對時任建管處違建查報小隊長林韋鳴等多名官員，依照《貪污治罪條例》「圖利」等罪嫌，提起公訴。

其中林韋鳴部分，一審認為他並未取得實際利益，判決無罪。但二審高等法院改認定他因包庇違建、沒有依法拆除，讓業者無權占用國有土地，及保有違建物之不法利益，圖利金額達4,030,366元，因此依照《貪污治罪條例》「圖利罪」，判刑6年、褫奪公權3年。林男對本案聲請最高法院大法庭審理，大法庭日前作出裁定，認同二審的見解，林男的行為確實構成「圖利罪」。

而全案於10日作出判決，最高法院駁回上訴，林男遭判刑6年定讞。至於同案還有2名官員一同遭到起訴，其中盧姓官員無罪確定，另名洪姓官員則被依照「公務員登載不實罪」判刑1年6月定讞。