翁茂鍾易服社會勞動服務事件造假案　聲明異議高院撤銷檢方處分

▲翁茂鍾聲明異議成功。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳銘峯／台北報導

佳和實業前董事長翁茂鍾因案遭判刑1年確定，台南地檢署准許他易服社會勞動服務，但卻因涉嫌時數造假遭檢方起訴判刑。南檢撤銷他先前的社會勞動服務處分，改發監執行。翁茂鍾不服，向高等法院聲明異議。高院10日作出裁定，認為本案已罹於行刑期時效，因此撤銷南檢的發監執行處分。可抗告。

翁茂鍾因涉嫌《證交法》、《商業會計法》等案，2011年間遭判刑1年確定，得易服社會勞動服務。他向執行的台南地檢署提出聲請易服社會勞動服務，檢方准許。但他因為與地方各界關係良好，與執行勞動服務的台南市麻豆警分局官田分駐所員警談妥，在簽到簿上簽名但未服勞動服務，短短9個月就將合計2196小時的社會勞動執行完畢。

翁茂鍾相關飲宴案爆發後，檢方進行清查，發現這起弊端，著手偵辦後，將翁茂鍾聲請羈押禁見獲准，全案於5月間偵查終結，檢方對翁茂鍾等2人提起公訴，另外對11名被告作出緩起訴處分。全案於日前一審宣判，翁茂鍾遭判刑2年2月。

翁茂鍾遭羈押起訴後，檢方主動撤銷2011年間准許他易服社會勞動服務的處分，改發監執行。對此，翁茂鍾不服，向高等法院聲明異議。高院審理期間因遇上疫情，外界還批評案件審理太慢。高院於10日作出裁定。

高院撤銷台南地檢署發監執行的處分，高院指出，依刑法規定，宣告1年以下有期徒刑者，行刑權時效為7年。本件行刑權時效自2011年10月24日確定日起算，本案之行刑權時效已於2018年間完成。故高院認為本案之行刑權已因時效消滅，因此撤銷台南地檢署發監執行的處分。本案仍可抗告。