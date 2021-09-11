環東大道自撞護欄涉險換輪胎　他「備胎拿反」原因曝光

記者邱中岳／台北報導

北市南港派出所接獲線報，環東大道上有事故車拋錨，警方前往協助發現，1台轎車自撞護欄，但正在換輪胎的駕駛，卻將備胎拿反，警方端詳發現男子看起來相當疲憊，在應答時又聞到濃厚酒氣，最後發現酒測值達0.50，隨即將人帶回警所。

警方調查，8月底上午7時許，正值上下班顛峰的環東大道，1名王姓駕駛自撞內側護欄，造成左前輪當場爆胎，路過民眾發現擔心王被其他車子波及，隨即通知警方到場處理，南港分局南港派出所也派5名警力到場協助。

▲男子酒後上路自撞護欄，在路邊換輪胎時被警方發現「備胎拿反」。（圖／記者邱中岳翻攝）

但南港派出所警員劉恭福、賴書瑋到場後，發現正在更換備胎的王姓駕駛，竟然將備胎拿反，甚至還不斷打哈欠露出疲態，隨即上前詢問王姓駕駛，但在對答中發現戴著口罩的王姓駕駛，透露出濃郁的酒精味。

警方隨即要求王男進行酒測，最後酒測值達0.50，王姓駕駛才坦承，因為前一天晚上睡前喝了300毫升的高粱酒，隔天早上6時許就起來開車出門上班，可能是酒還沒退，警方訊後也依照公共危險罪嫌將王嫌送辦。

▲他自撞護欄右輪爆胎，又被上前協助的警方發現散發酒味，最後酒測值達0.50。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，王姓男子酒後駕車自撞，所幸並未波及到其他車輛，警方也呼籲，酒後駕車嚴重影響駕駛時的判斷力、反應能力，且發生事故可能造成自身、他人的傷害，提醒民眾不僅酒後，連宿醉都不要開車上路。

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