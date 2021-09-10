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「再動就弄死你」　半裸醉漢電梯內勒脖強吻陌生女子

記者魏有德／綜合報導

住在杭州的羅小姐2日下班後回家乘坐電梯時，一名上身赤裸的男子尾隨進入電梯內，由於該名男子渾身散發濃濃的酒味，讓羅小姐不自覺得往後站，拉開彼此間的距離。不過，當電梯到達9樓時，該名男子突然抱住羅小姐並威脅她，「別動，動就弄死妳。」隨後，酒醉男便開始強吻羅小姐，不停在羅小姐臉上磨蹭。

▲一名半裸酒醉男起色心，尾隨女子進入電梯內並強吻對方。（圖／翻攝正觀新聞）

▲一名半裸酒醉男尾隨女子進入電梯內並強吻對方。（圖／翻攝正觀新聞）

《正觀新聞》報導，進入電梯時，羅女士住在23樓，赤膊男子按下了21層。此時，羅女士聞到了他很濃的酒味，感到害怕，用手指向攝像頭附近的出風口，示意那邊涼快點，本意是想讓男子看到電梯有攝像頭（監視器）。

▲一名半裸酒醉男起色心，尾隨女子進入電梯內並強吻對方。（圖／翻攝正觀新聞）

▲電梯到達23樓，女子同事聞訊前來施救。（圖／翻攝正觀新聞）

監視器畫面顯示，就在電梯到達9樓時，這名酒醉男子突然雙手環抱羅小姐，威脅她不准動，羅小姐只能裝作乖乖就範，同時一隻手推阻該男子，另一隻手掏出包裡的手機想打電話求援。不過，酒醉男死死按住羅小姐拿手機的手，緊接著不斷用嘴在羅小姐臉上強吻。

電梯一抵達23樓，羅小姐便使勁大喊救命，同時不斷掙扎朝電梯門移動，羅小姐的同事聞聲趕到，男子還朝對方大喊，「這是我老婆，我們吵架！」，同時按住往下的電梯按鈕。同事連忙一邊用腳擋著電梯門，一邊將羅小姐往外拉。

同住的另外記名同事也被吵雜聲驚動，趕到電梯口，酒醉男子發現人越來越多，便將懷裡的羅小姐推出電梯門，下樓揚長而去。

當地警方接獲報案後，半小時內便在一間足浴店將嫌犯逮捕。據了解，這名半裸酒醉男姓陶，他坦承，當時喝了很多酒，在電梯口看到羅小姐後，在酒精的作用下起了色心，於是尾隨進入電梯，隨後便做出猥褻的舉動。

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