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璨樹路徑再東修！5年來最強颱摩擦東北角　一張圖看全台風雨時程

▲▼璨樹颱風路徑圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲截至5點為止，璨樹颱風中心位置在鵝鑾鼻的南南東方約 260 公里之海面上。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

5年來最強颱風「璨樹」逼近，全台警戒。截至今（11日）晨5點最新預報資料顯示，璨樹路徑稍微往東修，中心點目前來看不會登陸、僅會擦過東北角。璨樹颱風對台灣影響今明兩天最大，以目前速度來預估，明天下午最接近台灣，民眾不可輕忽。

截至5點為止，璨樹颱風中心位置在鵝鑾鼻的南南東方約 260 公里之海面上，以每小時13轉19公里速度，向北進行。近中心最大風速每秒 55 公尺（約每小時 198 公里），相當於 16 級風；瞬間最大陣風每秒 68 公尺（約每小時 245 公里），相當於 17 級風以上；七級風暴風半徑 200 公里，整個台灣都在暴風範圍內。

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▲▼璨樹颱風路徑圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲璨樹颱風路徑東修擦過東北角。

中央氣象局預報員陳伊秀指出，璨樹颱風路徑有稍微往東修整，以目前資料來觀測中心不會登陸台灣本島，僅會擦邊球通過東北角，預估明天下午是最接近台灣的時候。

▲▼璨樹颱風路徑圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲璨樹颱風各地風雨時程。（圖／翻攝天氣風險公司）

根據天氣風險公司資料顯示，花東、恆春半島今晨就會受到外圍環流影響出現間歇風雨，中午後就會明顯增強，一直到週日上半天都是風雨交加的情形。北北基宜桃竹苗地區則在明天上半天才會感受風雨增強，強風豪雨會持續到下週一凌晨。

中彰投雲嘉南高屏地區則因為中央山脈屏障影響，要到週日下午才會有明顯風雨出現，下週一颱風離開後因風向改變，嘉義以南雨勢會變得明顯。

 

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