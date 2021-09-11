專家曝璨樹「可能2路徑」沿東部北上：強風豪雨威脅會更大

▲璨樹颱風將沿台灣東側北上。（圖／翻攝中央氣象局）



記者葉國吏／綜合報導

5年來最強颱風「璨樹」逼近，以目前預測路徑來看將沿台灣東側北上，東半部、北部首當其衝，將先帶來強風豪雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，璨樹颱風受到「太平洋高壓」導引，向北北西轉北，沿台灣東側北上，台灣附近的「不確定性」範圍已較昨日縮小。

[廣告]請繼續往下閱讀...

故「璨樹」若如預測路徑沿台灣東側北上，則東半部、北部首當其衝，將先帶來強風豪雨；但若「璨樹」路徑能在預測路徑東側，則對陸地的威脅有減輕的趨勢，與離開陸地的距離成正比；但若「璨樹」路徑仍在預測路徑西側，中心登陸的機率雖較原預測降低，但強風豪雨的威脅會更大。

▲中央氣象局最新(11日2時)「路徑潛勢預測圖」(左圖)顯示，受到「太平洋高壓」導引，向北北西轉北，沿台灣東側北上，「不確定性」範圍(紅框)已較昨日(右圖)明顯縮小。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

今日恆春半島、東半部、北部風雨將逐漸增大，中南部山區亦轉為有局部陣雨的天氣。明(12)日北、東半部強風豪雨持續，上午起中南部風雨增強，下午花東風雨逐漸減弱。

下週一(13日)颱風遠離、天氣逐漸好轉，西南部仍有雨。下週二至週五(14至17日)各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑；午後有強對流發展，從山區擴展到平地，需防範劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)的發生；清晨西南部有局部降雨。