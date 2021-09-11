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911襲擊20年周年…1330萬張照片濃縮成6分鐘縮時　見證世貿重生

▲▼重建後的紐約世界貿易中心一號大樓，成為美國911災後重建的精神象徵。（圖／達志影像／美聯社）

▲重建後的紐約世界貿易中心一號大樓，成為美國911災後重生的精神象徵。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

今年是美國911恐怖襲擊事件20周年，視訊服務提供商EarthCam近日公布一段記錄時間長達20年的縮時影片，完成呈現紐約世貿中心自2001年9月11日事發後的救援、恢復以及重建的完整過程。

根據美媒報導，在911事件發生之後，EarthCam公司即在世貿雙塔現場安裝了網路攝影機，透過網路將後續救援工作的第一線鏡頭傳播到全世界。隨著世貿中心殘骸的整理與大樓重建，EarthCam公司也改換上高畫質攝影設備，從100多個不同角度捕捉整個遺址的變化，一共拍下1330萬張照片。

EarthCam於8日公布一段長達6分多鐘的縮時攝影影片，完整記錄了過去20年間紐約世貿中心原址的復原和重建工作。美國九一一國家紀念博物館總裁兼CEO格林沃德（Alice M. Greenwald）表示，「這些影像精心記錄了這個神聖空間的重建，我們感謝EarthCam過去20年為記錄歷史所做的貢獻。」

據悉，EarthCam用來記錄世貿中心重建工作的攝影機和過去20年來使用的鏡頭，均以捐贈給美國九一一國家紀念博物館，格林沃德說，「這種縮時攝影既是為了紀念所有遇難者們，同時也代表著對未來的希望，我們將紀念館周圍新建築視為曼哈頓下城恢復與復興的證明。」

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