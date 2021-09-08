主謀等5名被告步入法庭　美國911恐攻「世紀審判」恢復審理

▲美國911恐事件主要策劃者穆罕默德）。圖為美軍2003年將他逮捕時拍下的照片。（圖／取自維基百科／公有領域）



文／中央社

震驚全球的美國911恐攻即將屆滿20週年之際，美國軍事檢察官正尋求伸張正義，被控為911主謀的穆罕默德及其他4嫌今天現身法庭，他們是逾18個月以來首度出庭。

法新社報導，在古巴關達那摩灣（Guantanamo Bay）美國海軍基地，穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed）從容大步進入法庭，他的臉上蓄有濃密紅灰色鬍鬚。

這場審判因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而長期中斷，如今重啟。

美軍軍事法庭上擠滿檢察官、口譯員及5個辯護團隊，這些團隊為穆罕默德及4名共謀被告辯護，包括比納爾什布（Ramzi Bin al-Shibh）、阿塔希（Walid bin Attash）、阿濟茲阿里（Ali Abdul Aziz Ali）與豪薩維（Mustafa al-Hawsawi）。

當年2976名受害者的家屬坐在厚玻璃後的旁聽席旁聽，如果被告遭定罪，可能會被處決。

但此審判9年來一直停滯在預審階段，因為當前核心問題在於，5名被告落網後一再遭美國中央情報局（CIA）刑求，相關審判程序沒有立即會結束的跡象。

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