開車進「伯朗大道」被開單　他嗆「爛地方」沙啞：受鄉下人的氣

▲男子將車開入伯朗大道被警方開單。（圖／翻攝爆廢公社二館）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台東縣池上鄉的伯朗大道、金城武樹美景吸引大批遊客，卻也衍生出停車問題，因此台東縣府2015年開始禁止汽機車進入。沒想到，近日一名男子開車載媽媽到伯朗大道遊玩，疑似不知當地禁令而被員警開單，氣得當場發飆大罵，畫面引起網友討論。

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO出男子大鬧的影片合集。影片顯示，男子將白色轎車停在伯朗大道路旁，被一名員警索取證件開單，讓他氣得對著媽媽發脾氣，「我有沒有跟妳講我不要來台東！我他X開了4、500公里，跟這種鄉民在這邊囉唆，一點玩性都沒有了，我再也不來了，請我來都不來！」

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「他開遠了要休息，伸伸腿嘛！」男子媽媽出言安撫兒子，並跟員警求情。此時，男子直言「他不管你死活，他們就是要設計我們，不用再講了」、「就是看柿子軟好欺負」、「爛地方真的，一堆蟲的爛地方」、「受這種鄉下人的氣，X的死老百姓，請我來都不來了」。

▲▼男子被開單後失控大罵，全程被路人以手機錄影。（圖／翻攝爆廢公社二館）



眼見開單成為事實，男子立刻走向員警撕吼，「把我證件還來！把我證件還來！你員工編號多少？我都不知道，你的員工編號多少，員工編號跟分局，XXX開人家單」，此時他也發現自己的言行被路人以手機拍下，又嗆「你不是警察你一直拍，你要拍什麼，你要拍什麼」、「詐騙集團，爛地方」。

男子的媽媽也補槍說，「不要再講了啦，我們再上Youtube就好了嘛，大家一起來嘛，沒有關係嘛」、「你們這樣是不對的，我們有隱私權，我們沒有讓你拍你不能拍，憲法保障的權力，你懂嗎？」

諷刺的是，男子大罵爛地方的台東，在路人拍攝畫面中，風景非常優美，形成強烈的對比。該文PO出後，吸引5000多名網友按讚留言，「是被開了幾百萬？居然能崩潰成這樣」、「一張罰單是在絕望什麼？？警察好可憐」、「你來不來都無所謂，但罰單記得繳，入口處都有告示牌禁止開車進入」、「不要侮辱我們這麽美麗的後山，你可以馬上開著你的爛車滾了」。

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