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台裔楊安澤下月將創新政黨　新書控「美國走入制度失靈時代」

▲▼ 台裔美籍企業家楊安澤（Andrew Yang）。（圖／達志影像／美聯社）

▲楊安澤有意創建新政黨的消息，最先由美國政治新聞媒體Politico報導。。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

台裔美籍企業家楊安澤（Andrew Yang）在美國知名度相當高，過去因角逐民主黨總統候選人提名爆紅，更參選過紐約市長，然而最終均以失敗告終。不過現在有消息傳出，楊安澤將在10月5日出版新書的同一天，宣布創建新政黨。

綜合美國政治新聞媒體Politico、紐約郵報報導，楊安澤的新政黨名稱目前仍未對外公開，也不清楚在2022年即將到來的美國期中選舉以及2024年總統大選的定位及布局。對於此一消息，楊安澤及其團隊均未做出回應。

現已知楊安澤這本新書書名為「Forward: Notes on the Future of Our Democracy」。依據出版商Crown給出的大綱，新書提及美國現已走入制度失靈的時代（era of institutional failure），且政治人物已與本應該服務的選民脫節。

楊安澤是美國民主黨2020年總統大選參選人之一，企業界出身的他打起選戰的手法出乎人意料，讓許多政界人士感到震驚，甚至比其他經驗豐富的政治人物籌集更多資金，但最終這些努力並未成功替他帶來足夠選票，在新罕布夏州初選後不久退出選戰，接著今年參選紐約市長也失利。

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