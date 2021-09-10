強颱璨樹逼進！全聯限時泡麵、生鮮促銷　超市量販拉高備貨1-3成

▲因應防颱採買需求，全聯拉高備貨量2-3成並推出限時促銷。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

強烈颱風璨樹即將來襲，而賣場也因應民眾採買防颱需求，拉高備貨量。其中全聯針對乾貨、生鮮推出促銷優惠，包括泡麵、餅乾、水、蔬菜等，也增加2至3成備貨量；而家樂福也針對相關商品拉高1成備貨，線上購物更與LINE Pay合作，使用折扣碼可享回饋。

全聯表示，因應民眾採買防颱商品之需求，即日起針對乾貨、生鮮商品推出促銷優惠，像是必備的餅乾、泡麵、水等推出多款優惠，並增加 2~3成備貨量。其中9/10~9/12期間，每日皆推出特惠商品，好比9/10有悅氏天然水6000ML，每瓶39元；9/11維力炸醬麵原味90g*5入/包，特價75元；9/12農心辛拉麵120g/包，單包32元，5包特價139元。

另外，針對需求高的生鮮商品，蔬菜備貨量已提高2倍，促銷品項包括9/10~9/12履歷小白菜、履歷油菜、履歷空心菜，原價單包32元，任2包58元。9/10~9/16螺陽玉米筍原價85元，特價78元；鮮採秀珍菇、黑木耳、杏鮑菇，單包原價42元，任3包108元。

而家樂福提到，因應民眾防颱購買需求，包括葉菜類、肉類、泡麵、罐頭等備貨量比平常多1成。另外今9/10家樂福線上購物與LINE Pay合作，在LINE活動網頁送家樂福10%折扣碼，當日線上購物不限金額，使用LINE Pay消費可獲得4%折扣，若與折扣碼活動可併用，最多可折14%。