　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

Delta病毒來襲！中市成立騎樓巡查隊　中秋連假勸導違規民眾

▲▼中市府請各區公所成立騎樓巡查隊，勸導民眾不要違反防疫規定。（圖／台中市政府提供）

▲南屯區公所騎樓巡查隊，到街訪勸導民眾不要違反防疫規定。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

Delta變種病毒疫情緊張，台中市日前宣布中秋連假期間，所有戶外公共場域一律禁止烤肉，集會活動也禁止飲食等。中市府表示，已請各區公所組成「騎樓巡查隊」，將會同警察及道路主管機關巡邏勸導，勸阻不聽就依法開罰。

中市民政局長吳世瑋表示，由於Delta變種病毒疫情不明加上中秋連假快到，市府已宣布所有公共場域，包括公園、河濱、社區中庭、私人收費停車場、自家門前騎樓、公寓社區頂樓等會與不特定人士接觸的場域，一律禁止烤肉，若家裡烤肉則以同住家人為限，集會活動也禁止飲食等措施。同時，也請各區公所組成「騎樓巡查隊」，昨晚開始巡邏勸導違規民眾，如果勸導不聽將依法開罰。

▲▼中市府請各區公所成立騎樓巡查隊，勸導民眾不要違反防疫規定。（圖／台中市政府提供）

吳世瑋說，昨晚各區共巡查38場次，宣導人數682人，未見違規情形，顯示民眾對防疫有高度的警戒程度，齊心防疫守護社區安全。民眾若經勸導不聽者，將依傳染病防治法處3000元至1萬5000元以下罰鍰。

他表示，市府雖未禁止舉辦相關聯歡活動，民眾參加集會活動時應全程戴口罩，除補充水分外，禁止飲食，且須落實社交距離、實名制、量體溫、消毒、人流管制、動線規劃等防治措施，非必要儘量減少出入人多擁擠的地方，呼籲所有民眾共體時艱，攜手度過疫情考驗。

衛生局也說，自9月9日起至9月21日止，民眾於台中市參加集會活動時除遵守室內80人、戶外300人的人數限制外，應全程佩戴口罩，除補充水分外禁止飲食，違反規定者，可依傳染病防治法處3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。

若集會活動或親友間聚餐烤肉選擇於餐廳辦理，不論於室內或戶外餐廳用餐或烤肉，皆須依照台中市及衛生福利部「餐飲業防疫管理措施」及「餐飲業防疫指引」規範，包含用餐前後佩戴口罩、維持社交距離或使用隔板、不可共鍋共食、落實實聯制、量測體溫、以及室內容留上限等規範，不受集會活動禁止飲食或戶外公共區域禁止烤肉的規定。

全台可用

【更多新聞】

密醫誆專利免開刀矯正畸形腳　2年削822萬！二審判決出爐

陳柏惟批顏寬恒抹黑霸凌！刪Q義工回擊：搞政治鬥爭讓選民絕望

母載兒遭大貨車逆撞1死1傷　駕駛「無照+多次酒駕」下場曝

►688元就能在家吃米其林美食！

ET快訊
快訊／彰化宣布明正常上班課　全國停班課一次看
強颱就在門口！璨樹「暴風圈罩全台」時間曝　颱風中心仍可能登陸
全國停班課一次看！台中明正常上班課　9縣市已宣布
大魔王Delta「侵台卻弱化？」靠3武器擊敗　網驚嘆：世界第
全國停班課一次看！苗栗明正常上班課　8縣市已宣布
快訊／新北也宣布了！　明天正常上班上課
快訊／明天正常上班上課？　北市宣布了
LIVE／璨樹陸警發布！　氣象局最新說明
快訊／璨樹陸上颱風警報發布！　暴雨警戒區域出爐
女星「公廁野戰30分」音頻流出　家人反應讓她心碎
風雨無阻！這地方明天發放500元　持身分證可領

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

色推拿師猥褻女客…上下來回竟扯：防胸垂、多囊！1理由竟免入獄

南投卓社大山「登山客嚴重腹痛」！消防出動直升機吊掛救援

翁茂鍾易服社會勞動服務事件造假案　聲明異議高院撤銷檢方處分

「完美貪污程式」卡關檢警調　民間高手極智對決攻破：20條黃金曝

男師戀上國一妹！遭討千萬封口怒3連殺　小女友遭砍22刀「頸快斷」

3人同床爺爺掀5歲孫女裙摸尿尿的地方　奶奶驚見怒摑掌：2個都打

檢舉違停累罰200萬！被指「幫惡鄰撐腰」　徐立信控對手結果出爐

什麼名字？人瑞嬤： 毋免...正解曝全場驚呆　她101歲想家走6K

台中不二糕餅蛋黃酥爆採購人龍　排到馬路上擠爆「沒安全距離」

Delta病毒來襲！中市成立騎樓巡查隊　中秋連假勸導違規民眾

11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

只顧滑手機！兒子求陪玩被忽略　小手怒拍「正中要害」爸痛苦哀號

吳亦凡爆現身「就醫看皮膚性病科」！ 戴腳鐐頭套　狼狽影片瘋傳

墨西哥7.0強震！天空現「地震光」 狂搖將近1分鐘...民眾驚慌逃上街

林志炫跌落2m高台！跛腳也要爬回舞台　肌肉已經拉傷...「打擾觀眾」自責落淚

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

孕妻不捨丈夫突離世「求助連線」她用儀器對話秒淚崩：我好想你

色推拿師猥褻女客…上下來回竟扯：防胸垂、多囊！1理由竟免入獄

南投卓社大山「登山客嚴重腹痛」！消防出動直升機吊掛救援

翁茂鍾易服社會勞動服務事件造假案　聲明異議高院撤銷檢方處分

「完美貪污程式」卡關檢警調　民間高手極智對決攻破：20條黃金曝

男師戀上國一妹！遭討千萬封口怒3連殺　小女友遭砍22刀「頸快斷」

3人同床爺爺掀5歲孫女裙摸尿尿的地方　奶奶驚見怒摑掌：2個都打

檢舉違停累罰200萬！被指「幫惡鄰撐腰」　徐立信控對手結果出爐

什麼名字？人瑞嬤： 毋免...正解曝全場驚呆　她101歲想家走6K

台中不二糕餅蛋黃酥爆採購人龍　排到馬路上擠爆「沒安全距離」

Delta病毒來襲！中市成立騎樓巡查隊　中秋連假勸導違規民眾

曾仁和練投均速143公里　曾總：下周有機會出賽

機師兒Ct值11「如何守住沒爆開？」　網歸功1關鍵：真的很有用

簽下ABL最猛洋將「X-Man」　高雄海神展現奪冠決心

醫界看本土Delta「要謙卑面對」　亞東醫院：台灣已經在震央！

「自動填滿」透明水桶！3桶貓貓特調上桌了　粉嫩肉球萌翻7萬人

澎湖馬公透天6年漲68%　千萬內物件一釋出就成交

中秋宅在家烤肉！電烤盤買氣翻倍漲　人氣款一度熱賣到斷貨

不斷更新／5年來最強颱風！　璨樹進襲全國停班停課一次看

理財周刊／非農數據遠不如預期　Fed縮表添隱憂

新家拒裝乾濕分離「建商只退6000元」　網戰翻！內行一看合理

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

社會熱門新聞

即／極速衝撞電桿「轎車斷2截」　男爆頭女拋車外慘死

女懸15樓　警所長單手伏地挺身喊：哥幫妳

即／新莊男套房疑點燃汽油拖女友陪葬

快訊／中橫公路吊車翻覆壓毀4轎車　2人當場死亡

苗栗情侶自撞！21歲富家女拋3歲兒私奔殞命

澎恰恰借錢被騙500萬！神祕男拿支票消失

女大生遇恐怖按摩師　跪地「吞吐」求饒仍遭硬上

女網友一夜情激戰　他突想「走後門」被拒出狠招

快訊／彰化市民宅大火　警消搶救中

控陳時中說謊　吳子嘉被告假訊息

舍監半裸開賓士撞北藝大　車內掉出一袋大麻

驚悚畫面曝！吊車倒退嚕壓毀4車翻落山谷

苗栗情侶自撞電桿！男「酒測值1.0」　21歲女友慘死

蝦皮蛋撻錯標吸10萬人搶單　祭補償銷單

更多熱門

相關新聞

疫苗預約成功！到醫院被打槍「打1922自己問~」

疫苗預約成功！到醫院被打槍「打1922自己問~」

第七輪「AZ疫苗」加開23歲至28歲民眾接種，至於學生族群，也將於23日起開打BNT疫苗。不過一名女網友就抱怨，明明成功預約了疫苗；但今天抵達現場時，卻被院方告知不能打，讓她十分錯愕。

松山區1位國中生確診　匡列隔離破百人

松山區1位國中生確診　匡列隔離破百人

快訊／北市餐廳內用停止？　柯文哲：再觀察一兩天

快訊／北市餐廳內用停止？　柯文哲：再觀察一兩天

高雄婦喝1杯減肥茶　代價竟像染新冠「菜瓜布肺」

高雄婦喝1杯減肥茶　代價竟像染新冠「菜瓜布肺」

台美日GCTF首度與斯洛伐克合辦討落勞動議題　百位專家與會參加

台美日GCTF首度與斯洛伐克合辦討落勞動議題　百位專家與會參加

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情疫情社區感染騎樓巡查隊區公所

讀者迴響

熱門新聞

新北到花東　都有機會放颱風假

再升三級「會有多慘」！鄉民曝3行業：死一大片

5年來最強颱風！璨樹進襲台全國停班停課一次看

氣象局認證　這1區會放颱風假

即／松山區某國中「全校停課」　家長驚：有學生確診

Melody錄影開嗆《棒棒堂》鮪魚！

璨樹已過超級強烈颱風　李富城：周日全台風雨交加是難過的一天

鄧佳華實習第1天「雙手慘況曝」！

即／極速衝撞電桿「轎車斷2截」　男爆頭女拋車外慘死

23歲妹突腹痛！醫一扳…「爆臭起司瀑布」狂瀉秒驚呆

超肥雨傘節爬怪手　網：山神化身

為何全球都敗給Delta？重症醫：人類輸在撒謊

颱風假機率提高！最快午後發陸警

台北男友餐桌上「戰南北」　女大生丟臉分手

快訊／璨樹估「17:30發陸警」

更多

最夯影音

更多
11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭

11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭
見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

只顧滑手機！兒子求陪玩被忽略　小手怒拍「正中要害」爸痛苦哀號

只顧滑手機！兒子求陪玩被忽略　小手怒拍「正中要害」爸痛苦哀號

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面