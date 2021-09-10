北市松山國中學生確診！黃珊珊急赴現場　快篩結果最快今晚出爐

▲北市松山某國中一名學生確診，全校今日下午進行PCR篩檢。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

北市松山區某國中9日晚間傳出1名學生確診，校方緊急通知今（10日）全校停課1天，確診生的班級則停課14天。該校下午也緊急召回學生入校篩檢，台北市副市長黃珊珊也緊急趕赴現場視察，她指出，下午5點應會驗完，最快晚上結果就會出爐了。

Delta變種病毒入侵台灣，北市松山區某國中出現一名學生確診。校方上午出面說明，確診學生先前無異狀，9/9到校發現身體不適，晚間校方接獲通知篩檢結果為陽性，校方目前已採取全面性停課，今日下午聯合醫院也將進駐校園，針對師生「分時分流」做PCR篩檢。

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黃珊珊今日兩度抵達該校，她表示，這次是第一次用公車到學校來設篩檢站，以前都是以搭棚子的方式，但認為使用公車可能更快，同時已跟校方確認學生狀況。

黃珊珊說明，篩檢到現在都滿順利且快速，與確診者同班同學都是已在防疫旅館採檢，此外，疫調也在進行中，會一個一個確認，請各位放心，會盡快公布結果。

對於家長篩檢的部分，黃珊珊說，居家隔離的同住家人會進行篩檢，其他同校學生的家長，會等今天篩檢出爐再說。目前PCR最快大約下午5時會驗完，晚上結果會出爐。

至於停課要停多久？黃珊珊提到，市府還要討論一下，但是預防性的停課，家長也會比較放心，原則上以停課一天為主，待會市府記者會會在說明細節

