東海岸旅遊中心提高人車容留量至8成　有條件開放水域活動

▲因應防疫2級管制延長，東管處放寬部分防疫管制措施。（圖／東管處提供）

記者王兆麟／花蓮報導

因應中央流行疫情指揮中心宣布自9月7日維持全國二級警戒至9月20日，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處公告自9月7日起，放寬各遊客中心及有條件開放部分水域活動。

東管處調整相關管制規定如下：

一. 東管處轄下各遊客中心、停車場、露營場容留人數或車輛數自50%調升為80%。

二.合格業者符合下列規定，得帶客從事潛水活動包含浮潛、水肺潛水及自由潛水：

1.業者須落實應實聯制、量體溫、自主健康聲明、每週自主篩檢並做成紀錄、工作人員名單造冊、器材清消等防疫規範。

2.應遵守保持1.5公尺社交安全距離、避免群聚、活動前後配戴口罩。

3.教練於教學或訓練時，應配戴防水口罩或面罩。

4.業者應提供個人夾鏈袋供人員下水前收納口罩，並提供個人臨時置物櫃（或置物籃）放置夾鏈袋，上岸後立即戴上口罩。

5.帶客潛水指導人數自降載50%調升為80%。帶客浮潛每人每次指導人數為8人，水肺潛水及自由潛水每人每次指導人數為6人。

三.秀姑巒溪泛舟應全程配戴口罩，舟艇每艘搭載遊客數以原乘載量總數降載80%為原則。

東管處表示，為考量國內疫情雖趨緩但仍有零星不明感染源之本土病例，請業者務必遵守相關防疫規定，也請遊客配合外出全程佩戴口罩、實聯制、勤洗手、保持社交安全距離等通案性防疫原則。若有違反相關規定，且經現場人員勸導不從，將通報相關單位依傳染病防治法辦理。

東管處防疫措施及各景區最新消息請至該處「防疫專區」查詢（網址：https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/zh-tw/event/news/2801）

►腦公！你不可以賴帳喔

