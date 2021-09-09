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女大生遇恐怖按摩師！跪地「吞吐」求饒仍遭硬上：拜託你戴保險套

▲▼昏迷,性侵,昏倒。（示意圖／取自123RF）

▲女大生到台中幫老師辦展覽，搜尋附近評價最高按摩店，沒想到竟是惡夢的開始...（示意圖／取自123RF）

記者柯沛辰／綜合報導

一名來台留學的女大生2019年8月到台中辦展覽，找了一家評價4.8分的按摩店舒壓，卻遭王姓男按摩師脫去內褲，意圖不軌。當時女大生苦苦哀求「不要進入」，又擔心遭性侵殺害，便跪在地上幫王男口交，不料仍遭硬上。事後，女大生精神恍惚，付了按摩的錢，才在友人陪同下報案。如今王男遭判刑，按摩店卻持續營業，今年初還改了店名。

根據判決書，當時女大生小青（化名）到台中幫老師辦展覽，待了一個星期，有天工作完覺得疲憊，便在Google Maps搜尋附近評價最高的按摩店「ＯＯ秘境」，前往王男開設的工作室，並上到2樓最裡面的房間，打算放鬆一下。

小青回憶，王男說話客氣，又彬彬有禮，她一度相信對方是專業按摩師，躺著享受按摩。不過按到一半，王男突然詢問「要不要幫妳用油推開？」隨後要求她把上衣脫掉。小青見對方態度誠懇，不疑有他，上身赤裸地趴在按摩床上，怎料王男突然爬上床，整個人跨蹲在她身上，開始毛手毛腳。

小青很害怕，想到她與王男力量懸殊，窗戶又封死逃不出去，一心想著趕快穿衣服走人，但王男變本加厲，不僅用手拉開小青內褲，欣賞她私處，還大膽問道「可以摸妳生殖器嗎？」小青嚇壞了，又怕被傷害，不知該作何反應，怎料王男竟開始脫褲子，讓她不禁求饒「我可不可以用嘴巴幫你，但你不要進來...」

起初王男同意，但仍不滿足，多次要求小青在床上躺好。小青擔心激怒王男，恐遭遇不測，不停緊張複誦「我是女同志，不能跟男生做那種事」，但王男仍將她強壓在床，用安撫語氣說道「不用擔心，交給我就好！」小青眼見逃不過，只能哀求對方戴上保險套，隨後遭性侵得逞。

王男射精後，本不打算罷手，最後禁不住女兒一直在外面敲門，才出去安撫女兒。小青見狀，趁隙默默穿起衣服，但期間精神恍惚，糊里糊塗付錢給王男，得到100元車費。不過，當她一踏出店門口，人生地不熟，也不知道向誰求助，最後只好打電話給香港友人，在他人陪同下驗傷報警。

▲▼女大生遇恐怖按摩師！跪地「吞吐」求饒仍遭硬上：拜託你戴保險套。（圖／翻攝自店家臉書）

▲女大生到店內舒壓放鬆，不料卻遭王姓按摩師性侵。（圖／翻攝自店家臉書）

地院審理時，王男大聲喊冤，稱雙方你情我願，是小青主動幫他口交，又同意發生一夜情，他全程未使用強暴脅迫手段。辯護律師也說，根據一般經驗法則，男人大多認為女人較為保守、害羞、被動，即便有性需求也會心口不一、不敢主動明示，所以當小青要求戴保險套，王男當然會認為女方想要發生性行為。

對此，小青自責表示，「可能是因為我太懦弱，不敢反抗，我有推他，但沒有尖叫，因為我嚇傻了，因為我之前看一些姦殺的報導，當時我想以降低傷害的方式跟被告談，也可能因為我不敢反抗，一直退讓，讓他覺得我可以，他沒有打我，他只是用言語要我怎麼樣。」

法官認為，被害人因事出突然，或因心理受到極大驚嚇等原因，欲求每一被害人均作出一般人所想像之制式反應，實屬過苛，所以縱然小青當時未積極反抗，但衡量受害人身處異地，對店內環境陌生，遭王男做了超出正常按摩的舉動，不免擔心激怒對方會遭不測，最後迫於無奈僅以輕微手段表示拒絕，或為避免遭更嚴重侵害而選擇退讓，亦屬合理。

陪小青報案的人也證稱，她不認識小青，是受在香港的友人所託，趕到按摩店外陪同報案，「當時她（小青）畏畏縮縮地走出來，跟我講遭性侵的過程，她沒有哭，但語調有點快哭的感覺。」

法官指出，當時小青明確表示「我是女同志」、「不能做那種事」、「不要」，按常理推想，小青與王男素昧平生，沒必要主動揭露自己性傾向，此舉明顯是在表示不願與男性發生關係，所以縱使被告未使用強暴脅迫手段，也不能以小青未激烈反抗來認定未違反對方意願，更何況辯護人所謂「女性較為保守、被動」云云，僅是對女性刻板印象及偏見，不足採為對被告有利之認定。

法官審酌種種跡證，加上小青指述始終一致，認定王男確實犯下強制性交罪，另考量被告5年前曾違反性騷擾防治法，因此上月25日判刑3年10個月，全案仍可上訴。不過，事發按摩店至今仍持續營業，還在今年2月改店名，目前在Google有71個評價，高達4.8分，僅零星評論質疑按摩師有詭異舉動。

▼零星顧客反映「感到不舒服」。（圖／翻攝自Google評價）

▲▼女大生遇恐怖按摩師！跪地「吞吐」求饒仍遭硬上：拜託你戴保險套。（圖／翻攝自Google評價）

▼王男開設的按摩館評論高達4.8顆星。（圖／翻攝自Google評論）

▲▼ 。（圖／翻攝自Google）

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