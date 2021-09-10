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他驚呆「嘉義有蒜頭國小」　盤點全台神奇校名！網笑：葫蘆人報到

▲教室,校園,學生,課桌椅,黑板。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前心血來潮，整理出台灣幾個有趣的校名，包括葫蘆國小、蒜頭國小等，話題掀起熱烈討論，同時也釣出一票校友簽到，紛紛笑回「我也是小葫蘆」、「蒜頭國小畢業，沒有每天吃蒜頭欸，不要誤會哈哈」。

網友在Dcard發文笑說，「雖然國小已離我們年代久遠，但還是可以看看文章裝個年輕的吧！以下為大家整理出幾所有趣的校名。」

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台北市士林區「葫蘆國小」

嘉義縣六腳鄉「蒜頭國小」

台東縣東河鄉「都蘭國小」

屏東縣新園鄉「烏龍國小」

嘉義縣梅山鄉「龍眼國小」（現為太平國小龍眼分校）

在盤點的同時，原po不忘強調，「大家看完覺得有趣笑一笑就好，不要亂嘲笑他們哦～也歡迎校友來認領。」最後，他透露，母校是台南的海東國小，「它跟東海大學一點關係都沒有，也不在台中，拜託不要再問我是不是台中人了。」

▲▼部分媒體報導新北市有多所國小受新冠肺炎群聚感染影響被要求要停課，被點名的板橋江翠國小表示學小並沒有要停課，無端遭到波及實在冤枉。一早校門口正常上課上學，部分家長則在圍牆外觀望入校上課的孩子。（圖／記者湯興漢攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

文章引起熱烈回響，網友們紛紛直呼，「嘉義蒜頭就是歌手伍佰的故鄉」、「我媽是蒜國國民」、「母校叫做小新國小，因為學校區域地名叫做小新營，以前跟人家介紹怕別人不知道，都説是蠟筆小新的小新」、「台南有仙草國小」、「我的國小叫山頂國小，不過地理位置在平地，離桃園市區不遠的地方」、「苗栗的鯉魚國小，名字有夠可愛」、「居然沒有高雄的油廠國小，捷運紅線還有油廠國小站，每次經過都覺得很奇妙」。

另外，話題也釣出許多校友，「蒜頭人報到～」、「葫蘆國小校友來報到」、「葫蘆國小校友舉手！然後我們家住在葫蘆街，每次報地址的時候，對方都會露出疑惑的表情」、「海東畢業+1 」、「葫蘆國小，小時候都會羨慕社子國小的百摺吊帶制服好漂亮」、「葫蘆國小畢業，長大後跟別人講校名時大家都在笑」。

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