他驚呆「嘉義有蒜頭國小」　盤點全台神奇校名！網笑：葫蘆人報到

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前心血來潮，整理出台灣幾個有趣的校名，包括葫蘆國小、蒜頭國小等，話題掀起熱烈討論，同時也釣出一票校友簽到，紛紛笑回「我也是小葫蘆」、「蒜頭國小畢業，沒有每天吃蒜頭欸，不要誤會哈哈」。

網友在Dcard發文笑說，「雖然國小已離我們年代久遠，但還是可以看看文章裝個年輕的吧！以下為大家整理出幾所有趣的校名。」

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台北市士林區「葫蘆國小」

嘉義縣六腳鄉「蒜頭國小」

台東縣東河鄉「都蘭國小」

屏東縣新園鄉「烏龍國小」

嘉義縣梅山鄉「龍眼國小」（現為太平國小龍眼分校）

在盤點的同時，原po不忘強調，「大家看完覺得有趣笑一笑就好，不要亂嘲笑他們哦～也歡迎校友來認領。」最後，他透露，母校是台南的海東國小，「它跟東海大學一點關係都沒有，也不在台中，拜託不要再問我是不是台中人了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

文章引起熱烈回響，網友們紛紛直呼，「嘉義蒜頭就是歌手伍佰的故鄉」、「我媽是蒜國國民」、「母校叫做小新國小，因為學校區域地名叫做小新營，以前跟人家介紹怕別人不知道，都説是蠟筆小新的小新」、「台南有仙草國小」、「我的國小叫山頂國小，不過地理位置在平地，離桃園市區不遠的地方」、「苗栗的鯉魚國小，名字有夠可愛」、「居然沒有高雄的油廠國小，捷運紅線還有油廠國小站，每次經過都覺得很奇妙」。

另外，話題也釣出許多校友，「蒜頭人報到～」、「葫蘆國小校友來報到」、「葫蘆國小校友舉手！然後我們家住在葫蘆街，每次報地址的時候，對方都會露出疑惑的表情」、「海東畢業+1 」、「葫蘆國小，小時候都會羨慕社子國小的百摺吊帶制服好漂亮」、「葫蘆國小畢業，長大後跟別人講校名時大家都在笑」。