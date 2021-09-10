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「男生用了很噁」Emoji排名曝光！這4種超慘：死亡地帶　網全戰翻

渣男,滑手機,交友軟體,單身狗,談戀愛,痴漢。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人在傳訊息時，為了表達情緒或緩和純文字的語氣，會加上不同的Emoji符號。日本網友就好奇調查，在女生眼中，男生們使用哪些表情符號，會讓人感覺「很噁心」，而話題也引爆論戰。

男網友昨在Dcard發文，分享「男性用了就很噁的Emoji排行」，更忍不住驚呼，居然還有這種排名，「有沒有女性朋友可以分享一下感想，看到男生用這些真的很噁嗎？」

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從圖片可見，噁男Emoji前四名分別是，「親親飛吻」、「吐舌頭」、「苦笑」和「瞇眼親親」。對於第一名的結果，男網友感同身受，更忍不住吐槽「誰會用這麽油的符號？」但對於緊追在後的二、三名，則不太能理解。

▲「男生用了很噁」Emoji排名曝光！這4種超慘：死亡地帶　網全戰翻。（圖／翻攝自Dcard）

▲男生用了就很噁的表情符號排名。（圖／翻攝自Dcard）

對此，網友們紛紛回應，「吐舌頭這個我真的不行，男女都是」、「我最討厭的思考Emoji怎麽沒上榜」、「最噁的表情符號明明就是= =」、「看來我在日本會被當噁男，那我要開始戒表情符號了」、「冷笑Emoji也很討厭」、「最討厭顛倒臉，要笑就笑要生氣就生氣，這個機掰假笑的臉有夠噁心」、「日本人好喜歡排這種增加社會壓力的排行榜」、「這日本數據？台灣自己統計一個啊」、「噁的是人，不是表情」。

事實上，這個是日本推特帳號「上野_ラブホスタッフ」於2019年公布的排行榜，3分以上為「死亡區域」、2.6分以上為「超危險區域」、2.5分以上是「危險區域」、2分以上則是「稍微危險區域」，最後2分以下的為「安全區域」。值得一提的是，不少網友認為，台灣和日本可能有文化上的差異，厭惡喜好也多少會有不同，紛紛敲碗應該台灣自己辦一下投票。

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