19歲妹打到AZ！接種後1時間點「像被車撞到」　副作用全紀錄曝光

▲原PO搶到殘劑後，8日已經接種AZ。（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

雖然目前僅開放23歲（1998年12月31日前出生）以上的民眾接種AZ疫苗，不過就有19歲的大學生幸運搶到殘劑，在8日接種AZ疫苗。她也曝光了打完24小時的全紀錄，表示有某些時段真的超級痛苦，「很像被車撞完後的那種全身痠痛」，不過，實際狀況當然還是因人而異。

這名女網友在Dcard上，以「19歲打AZ後24小時全紀錄」為題發文，提到她日前打給了約十家診所，詢問是否有殘劑可以接種，想不到果真有一家診所還有開放，因此她8日便立刻前往施打。

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原PO表示，打殘劑需要在接到電話通知後的15分鐘內到場，而她報到以後，抱著緊張的心情進診間，結果才花不到1分鐘就接種完畢。回顧當時情況，針頭非常細，因此她其實沒有太多感覺，而醫師也有先開給她退燒藥。

原PO詳列了注射疫苗後的情況：

9/8

早上11:20｜接種疫苗

晚上07:14｜開始頭有點暈

晚上08:35｜熱熱、昏昏的

晚上09:07｜關燈準備睡覺

【晚上10:40｜睡了又起來，一下冷、一下熱】

9/9

【凌晨01:33｜又睡起來 一直上廁所&想喝水】

發燒38.2度

【凌晨02:30｜吃了退燒藥】

早上06:05｜醒來、又回去睡

早上11:00｜起床 剩下施打部位疼痛 已退燒

早上11:28｜打完疫苗後第24小時

只剩下施打部位微微疼痛，沒有其他症狀。

▲螢光筆處為原PO曾出現的狀況。（圖／原PO授權引用）

原PO早上11點20分接種疫苗，約莫12小時後開始有猛烈的不舒服情況，當晚10點40分，以及隔天凌晨1點半、2點半都讓她感到超痛苦，「很像被車撞完後的那種全身痠痛、發燒的情形，很難睡著、睡好」，不過吃了退燒藥以後，就緩解許多。

原PO表示自己接種疫苗後有一直補充水分，大概喝了3公升之多，至於飲食部分則和往常一樣，並沒有特別餓，也不會吃不下。她也附上了接種AZ後的副作用表格，表示自己曾出現過頭痛、肌痛、接種部位觸痛、發燒、倦怠、發冷、發燒、頭暈的症狀，不過，每個人的情況都不太一樣，因此她只是單純分享自己有出現的情況，希望可以幫助到大家。

貼文曝光後，其他網友也熱心分享，「早上打完，覺得稍微暈暈的、37度」、「我還有身體微熱、有點畏寒」、「我第一欄的症狀全都中，吃了6顆半普拿疼還燒了2天」、「我39.2度會不會變笨」、「距離12小時，好像到達高點．心跳加速、頭暈，已服用止痛藥，39.1度了」、「同19歲，前幾天打完完全沒事」。

本文經原PO授權引用