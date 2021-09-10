12小時進入搖滾區！他打完AZ曬「溫度計」　網全傻了：快掛急診

▲接種疫苗。圖與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

第七輪增開1998年12月31日（含）前出生的民眾預約AZ疫苗，昨（9）日至12日開打，許多年輕人接種疫苗後，陸續回報在「搖滾區」的情況，而最多人出現的副作用就是發高燒，其中還有網友直接燒到40度。

本站曾報導《時間到就開始發燒！鄉民打完AZ「1時間點」瞬間虐全身：真的準時》，文中提到，有不少人接種第一劑AZ後，出現了發燒、全身痠痛的副作用，其中，多數網友都說打完12小時以後，就會身體不適，是個明顯的分界點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這幾天也有許多年輕人接種AZ，網路上的分享文很多，就有網友在PTT的Gossiping板上，開了一個「AZ搖滾區戰況回報區」，並提到23歲的他已經接種完12小時了，真的出現無力、體溫升高的情況，大家都還好嗎？

貼文底下，許多網友都留言回應，「本來睡著直接冷醒」、「早上10打點，現在（昨日凌晨3點）四肢超級痠痛」、「恭喜我進入38梯了」、「好痛苦，吃了成藥還是繼續燒」、「我2點打的，12點發作，忽冷忽熱、睡睡醒醒」、「身體很熱，頭微痛」、「吞了半盒止痛、退燒還再燒」、「頭痛到一直醒來」、「吃了普拿疼還是沒辦法睡」。

▲有網友曬出溫度計，表示自己燒到40.6度。（圖／翻攝自PTT）

此外，也有一名網友發文表示，他打完AZ以後，凌晨居然燒到40.6度，能吃的藥都吃過了，結果也才稍微降到39.5度。

底下網友則表示，「40度其實該去看急診了，還能發文還蠻厲害」、「40度也太高」、「只有你！還不快去看醫生」、「快去急診！還在發文是傻了嗎」、「40度太高，去掛急診打退燒點滴啦」、「40度有點危險欸」。