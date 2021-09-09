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基隆集中施打第二劑AZ疫苗　75歲以上長者15日起開打

▲基隆集中施打第二劑AZ疫苗　基隆75歲長者↑15日起開打。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆集中施打第二劑AZ疫苗，基隆75歲以上長者15日起開打。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市林右昌在線上記者會指出，市府規劃將在15日至17日針對已施打過第一劑AZ疫苗之75歲（原住民65歲）以上長者施打第二劑AZ疫苗，疫苗接種通知書在9、10兩日將由區里辦公處送至長者家，請大家按照規劃的時間、地點前往各區的集中施打站接種疫苗。

林右昌提醒，75歲以上長者施打第二劑疫苗時，請記得攜帶疫苗接種通知書、健保卡、接種評估及意願書以及第一劑的疫苗接種紀錄卡（小黃卡）。由於部分75歲以上長者已經在網路平台預約登記施打第二劑疫苗，他表示，已經預約者，可以選擇自行前往醫療院所進行施打，或是按照市府安排前往各區集中施打站接種疫苗。

在各區施打站的部分，由於市府目前禁止非學校師生進入校園，因此各區原本設在校園的施打站都另外安排，包括：中山區由中山高中體育館改為通化里民活動中心，安樂區的武崙國小施打站改為新崙里民活動中心，七堵區百福國中施打站改為實踐里民活動中心。

林右昌針對公共場所及騎樓烤肉的禁令提出說明，他解釋市府禁止公共空間烤肉是擔心群聚以及烤肉時大家會脫下口罩造成染疫風險，因此公寓大廈的頂樓也是禁止公共空間範圍，但若民眾在自家陽台、車庫或不會有其他住戶出入的頂樓烤肉，則不在市府禁止範圍內。

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