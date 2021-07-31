車手黑吃黑！　3嫌駕車逃「沿路丟包」76萬現鈔

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局接獲行員報案，有車手想提領60萬，警力前往時發現自小客車加速逃逸，現場留下提領車手，事後又在民生東路攔車逮3人，並起獲先前取款的76萬元，車上3人先前提領的76萬贓款丟包，警方也順利找回，車手為了多分一點，還準備30萬假鈔上繳企圖黑吃黑。

警方調查，住在高雄的30歲吳姓車手，北上與21歲的陳姓男子、18歲的陳姓男子會合，由另一名22歲的鄒男駕車，4人在29日先前往大安區銀行提領76萬元，再度轉往中山區的銀行提錢。

▲警方訊後將吳嫌在內等4名嫌犯依洗錢、詐欺等罪嫌送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

吳姓車手向行員表示要提領60萬元，但行員驚覺有異，隨即通知中山分局中山二派出所，警方前往現場，鄒姓駕駛發現後隨即載著2名陳姓男子逃逸，丟下提款的吳姓車手加速逃逸。

警方先逮捕落單的吳姓車手，並起獲贓款60萬元，隨即調閱監視器追查逃逸3嫌，最後在林森北路發現車子行蹤，雙方一路追逐從林森北路右轉長春路，在右轉中山北路，最後右轉民生東路，3人將76萬贓款丟在路邊。

▲3嫌將贓款丟包以為這就無罪，但仍被找回，且還在車上起獲30萬假鈔。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方攔下車輛後，發現車上沒有贓款，最後在民生東路上尋回，並在現場查獲30萬元假鈔，嫌犯才坦承，為了多分一點，所以才想夾帶假鈔交回上手，這樣可以多分一點。

警方發現，吳男等人並不熟識，係因買賣人頭帳戶認識，懷疑幕後有藏鏡人在操作，也將吳男等4人依照《洗錢防制法》、詐欺罪嫌送辦，也將循線擴大追查幕後藏鏡人下落。

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