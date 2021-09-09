行政院五倍券今亮相　賴士葆批兩錯誤：無助庶民經濟

▲國民黨立委賴士葆批評五倍券政策。（圖／翻攝賴士葆臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

行政院9日記者會公布五倍券細節，引起各界熱議。國民黨立委賴士葆9日臉書發文批評，五倍券最低面額2百元無助銅板經濟的夜市攤商、數位轉型夜市也不買單，只會讓傳統的庶民經濟更分不到一杯羹 。

賴士葆批評，過去基層夜市攤商反映希望有小面額的五倍券，政府完全不採納，最低面額還是2百元，「這讓銅板經濟的夜市攤商如何笑得出來」。像前次三倍券一樣，賺大錢的就是百貨公司和大賣場，攤商夜市只能賺到零頭。

賴士葆質疑，根據市場攤商與夜市反映，願意和政府簽約進行數位支付的店家不多，政府那一點補助對他們的誘因不大，他們真正擔心的是一旦數位化，金流通通全都錄，被政府掌握，所以寧可紙本交易，這次領取增加數位綁定，只會讓傳統的庶民經濟更分不到一杯羹。

賴士葆感嘆，「裝睡的人叫不醒」這句話套用在蔡政府要修正一下，即使是對的政策，在野黨再怎麼聲嘶力竭的吶喊，執政黨就是繼續昏睡，可是英系立委出個聲，政策就立刻轉彎了。

他舉例，像是五倍券強要民眾先付1千元，在野黨為民喉舌反映主流民意罵了幾個月，行政院不理不睬，英系立委串連，全民免付千元，政策就改了。另外，衛福部積欠基層醫療診所的補助款，部長陳時中置若罔聞，後來英系立委開記者會，陳時中就正面回應了。