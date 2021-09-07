貨車「忘拉手煞車」倒退嚕4秒連撞雙B　司機放棄慢慢追

#桃竹苗天氣路況 時間：2021/09/05 23:30 地點：330桃園市桃園區保定三街93 天氣狀況：晴天 一次買兩台！ #網轉 由羅璿翫發佈於 2021年9月5日 星期日

記者黃翊婷／綜合報導

有網友在臉書社團分享一段6秒鐘的監視器畫面影片，只見一台物流貨車疑似因為司機忘記拉手煞車，一路倒退嚕從斜坡往下滑，最後撞上停在戶外停車場的兩輛車，分別是BMW和賓士，全程僅4秒鐘。網友們看完紛紛留言調侃，「賀！恭喜刮中BMW、賓士各一台」、「他（司機）沒在追車，他已經放棄了，慢慢走」。

一名網友在臉書社團《重機車友各區路況、天氣回報中心》PO出一段影片，並表示這場車禍發生在5日，地點是桃園市桃園區保定三街。而在影片中，只見一輛物流貨車從畫面左側快速倒退嚕，直到撞上停車場內的兩輛車才停下，事發全程僅4秒鐘。

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▼▲貨車司機（紅圈）似乎已經放棄了，乾脆慢慢走過去。（圖／翻攝自Facebook／重機車友各區路況、天氣回報中心，下同）

再拉近一看，遭撞的兩輛車分別是BMW和賓士，其中BMW因為首當其衝，毀損狀況較為嚴重。此時，一名身穿藍色上衣的人緩緩從畫面左側出現，並慢慢走向事故現場，推測可能就是物流車司機。

網友們看完這段監視器畫面影片，紛紛留言調侃，「應該是忘記拉手煞車吧」、「賀！恭喜刮中BMW、賓士各一台」、「夠聰明，選最貴的」、「真正的雙B」、「X5和W212，這下有得賠了」、「兩種願望一次滿足」。還有網友覺得司機最後選擇慢慢走，可能是自覺沒救了，「他沒在追車，他已經放棄了，慢慢走」、「已經放棄治療」。

▼BMW被撞到歪出停車格。