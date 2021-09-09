天竺鼠車車快閃華山！神還原競速跑道、3大打卡點　PUI粉必朝聖

▲天竺鼠車車快閃店進駐華山，神還原動畫競速跑道場景。（圖／主辦提供）

記者林育綾／台北報導

「PUI粉」敲碗已久，全台首間「天竺鼠車車」限定快閃店來臨！今年初開播以來，超療癒的友情冒險故事，迅速累積大批粉絲，每集高達百萬次觀看次數；而此次快閃店除了有5大軟萌主角、3大主題打卡點，包括神還原動畫競速跑道、巨型扭蛋機，還有30款新品、超過200款週邊，即將於9月18日至11月7日在華山1914文創產業園區西4館登場。

「天竺鼠車車限定快閃店」全店以動畫中的車道作為主要場景，每個角落都有斑馬線和紅綠燈，更設置3大主題拍照點，包括「PUI PUI城市街景」、「巨型扭蛋機」、「PUI PUI競速跑道」，讓每個PUI粉沉浸在天竺鼠車車的世界中。

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▲天竺鼠車車快閃店設置「PUI PUI城市街景」。（圖／主辦提供）

快閃店有多達30款以上的新品，首推共7款的全新「天竺鼠車車造型公仔盲盒」，還有隨機提供5大角色樣式的「盲抽貼布繡」，而「天竺鼠車車撲克牌」則可一次收藏54張不同的圖案；還有貼紙組、滑鼠墊、T-shirt、地墊、馬克杯、天竺鼠車車醫用口罩⋯等實用小物。

▲巨型扭蛋機。（圖／主辦提供）

而快閃店還有「PUI PUI輕食吧台」，超萌的黃色吧台及菜單，動畫場景通通重現在眼前，提供「天竺鼠車車芒果冰沙」、「天竺鼠車車布丁」、超繽紛「天竺鼠車車造型糖霜杯子蛋糕」等。

▲▼天竺鼠車車快閃店周邊。（圖／主辦提供）



開幕首4天將限量發售「限定福袋」，原價1133元，特價699元，相當於6折優惠，除了隨機提供12吋絨毛玩偶，還有「造型貼紙包」、「造型滑鼠墊」、「口罩掛繩」以及「天竺鼠車車刺繡方巾」五樣重量級好物，CP值超高。

天竺鼠車車限定快閃店

地點：華山1914文創產業園區 西4館

地址：台北市中正區八德路一段1號

日期：9月18日 - 11月7日

營業時間：10:00~18:00（最後入場時間17:45）



▲「咒術迴戰快閃店」將於北中南巡迴。（圖／主辦提供）

咒術迴戰快閃店

《咒術迴戰》擄獲大批粉絲成為今年最具話題動畫！業者看好商機，將開設「咒術迴戰全台巡迴快閃店」，9/16至10/13在台北新光三越A11登場，緊接10/16插旗高雄夢時代、11/3在台中新光三越最終站，現場將有超過2公尺高的「獄門疆」扭蛋機現身。

而動漫迷關注的福袋部分，此次快閃店總共有2款限定福袋，一款裡頭有Q版圖樣的行動電、虎杖同款的黑色後背包；另一款裡面有可以上班用的桌墊，平常用伏黑鑰匙圈，和到家後可以抱著的五條老師抱枕，期望吸引粉絲2款都收藏。

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