璨樹要大角度北轉了！3路徑風雨熱區曝　各縣市暴風圈侵襲率飆升

記者陳俊宏／台北報導

根據中央氣象局最新資料，強烈颱風璨樹未來120小時內颱風7級風暴風圈通過機率，各縣市機率都明顯上升，恆春從55%飆到72%，就連最低的北部也都上升至36%。民間氣象愛好分析，璨樹周六起將大角度北轉，並提出三種可能路徑。

▲璨樹強颱來勢洶洶。（圖／翻攝tropicaltidbits）



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「觀氣象看天氣」臉書表示，璨樹來勢洶洶，太平洋高壓周末減弱，璨樹於周六起將有大角度北轉，這個趨勢越來越明確，因此，璨樹暴風圈掃過台灣的機率大幅提高，至於璨樹從哪個角度轉上來，強風豪雨的地區截然不同。

▼氣象局最新路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）



情況一：璨樹從高屏貼著西海岸北轉，首當其衝的南高屏風雨最為劇烈。

情況二：璨樹北轉角度大，不排除從花蓮北部到東北角一帶登陸。這麼走的話，則宜花、苗栗以北是狂風暴雨熱區。

情況三：高壓減弱快，璨樹也可能不登陸從東部近海通過。

「觀氣象看天氣」指出，目前來看，情況二的機率稍微高一點，比較確切的北轉點，周五會更明朗；璨樹影響台灣的機率很高，一定要密切關注最新動態。

▼各地受璨樹暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）



根據氣象局最新資料，璨樹颱風未來120小時內颱風7級風暴風圈通過機率，以恆春72%最高，其次依序為高雄市和屏東縣各67%、台南市和蘭嶼各66%、嘉義縣62%、台東縣和嘉義市各61%、雲林縣和澎湖縣各60%、綠島59%、南投縣57%、彰化縣56%、台中市55%、苗栗縣48%、金門縣46%、新竹市45%、新竹縣43%、連江縣42%、桃園市39%、新北市38%、台北市37%、宜蘭縣36%、基隆市34%。

氣象局最新預報指出，璨樹將於周日掃過台灣，不排除登陸可能性，周六到下周一影響最為劇烈，預計今晚到周五晨發布海上警報，周五下午有機會發布陸上警報。

氣象局分析，周六東部、南部會有陣雨或雷雨，東南部、恆春半島將有局部大雨；周日全台各地都有陣雨或雷雨，且可能發生局部大雨或豪雨；下周一東南部、中南部有陣雨或雷雨，其他地區斷斷續續也會有降雨。

▼璨樹侵台機率增加。（圖／氣象局）