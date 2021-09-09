「變化球」璨樹可能4路徑曝　專家想到曾重創台灣的莫蘭蒂

▲周末要嚴防強颱璨樹。（圖／RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風璨樹來勢洶洶，天氣風險公司總經理彭啟明想到曾重創台灣的強颱「莫蘭蒂」。他今天（9日）表示，2016年有個莫蘭蒂颱風，可說是近期類似路徑災情較嚴重的颱風，當然無法完全比擬，但有風險意識總是才會更有防災的準備動力；到底璨樹未來路徑趨勢是偏向南海、台灣海峽、台灣本島或是東半部北上，這都還有相當高的不確定性。

彭啟明在臉書發文，將璨樹比喻為變化球的颱風，「颱風的走向本來就受到各種勢力的影響，很少為直直走，像變化球的球路本來就是理所當然，不過，我的形容是投手和打擊者之間。我當面問過大師兄林智勝，你看得出來投手投出來時候是什麼球嗎？他說球速太快無法看，通常憑感覺，只能用猜的，直接揮棒。」

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彭啟明說，「所以大家知道投手的球路，我們可以知道這位投手會投哪種球的路徑，但最後都是投手投出後，我們看轉播時在投手後面，那一瞬間我們才可能猜到，真正落到捕手手套才知道是哪一種變化球。」

▲▼彭啟明貼出最新歐洲模式模擬路徑。（圖／翻攝彭啟明臉書）

彭啟明指出，這和颱風路徑的判斷有異曲同工之處，尤其這個璨樹颱風無法急，如果急就先做好準備再說，就像大師兄的判斷，揮了再說，本版的棒球、天氣迷，這樣解釋到味嗎？

彭啟明分析，由於太平洋高壓正西伸過來，璨樹過去都沿著高壓的下緣前進，周五開始高壓也有逐漸東退減弱趨勢，這也讓颱風在接近呂宋島的時候北轉的機會增高，到底未來路徑趨勢是偏向南海、台灣海峽、台灣本島或是東半部北上，這都還有相當高的不確定性；主要是高壓在周五之後到周末，東退減弱後，台灣附近將進入一個較缺乏導引氣流的環境，颱風將會走得慢，不確定性也提高。

彭啟明指出，預期璨樹影響台灣最快的時間點，南部、東南部到東半部會在周六開始，會逐漸受到外圍環流影響，將逐步有陣雨發生；中部以北預期周日開始才會逐步有感覺，預期將延續到下周一、下周二。

▼氣象局最新路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）



「觀氣象看天氣」臉書分析，經過一晚的發展，璨樹颱風又增強了一些，目前近中心最大風速已來到每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺；而且各國預測路徑又往北、往東修正，侵台機率正逐漸提高，預計周六晚上、周日將是影響最明顯的時候。而強颱莫蘭蒂在2016年9月重創台灣和大陸，因此遭到永久除名，新名稱由「妮亞圖」取代。

氣象局預報員張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，預計今晚到周五清晨發布璨樹海上警報，至於陸上警報機率也增加，周六、周日璨樹北上過程有可能更靠近台灣，是影響最大時間，也不排除登陸，各地都有些下雨，風勢也可能比較大，實際風雨情形要看屆時路徑；而如果璨樹走得快的話，下周一就離開，慢的話下周一還會影響。