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放颱風假機率激增！璨樹「路線驚悚」可能登陸　暴風圈還會再擴大

記者李宜秦／台北報導

強烈颱風璨樹逼近，中央氣象局表示，不排除颱風登陸機會，周六到下周一是颱風影響最劇烈的時間，周日颱風中心就在台灣附近，全台都會有降雨，預計最快今晚發海警、明午後發陸警，若登陸、發陸警就有望放颱風假。颱風論壇坦言，璨樹路徑「很驚悚」，氣象專家彭啟明指出，璨樹七級暴風半徑還會再增大。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今明兩日各地天氣晴朗炎熱，花東有36度以上高溫，北部高溫約35度、中南部34度、宜蘭32到33度，下午過後山區、中南部接近山區平地有陣雨，局部可能有較大雨勢。

周五晚上開始受到颱風環流影響，花東、恆春半島斷斷續續有陣雨，周五、六是颱風如何移動的關鍵時間，若北邊的太平洋高壓東退明顯，那颱風就會更往北轉，觸碰台灣陸地機會提高，反之則往南偏，侵台機率下降。

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▲▼璨樹颱風侵台機率大增。（圖／氣象局、颱風論壇）

▲▼璨樹颱風侵台機率大增。（圖／氣象局）

▲▼璨樹颱風路徑修正，不排除登陸機會。（圖／氣象局）

目前璨樹位於鵝鑾鼻東南東方1070公里海面上，往西北西轉西北移動，周六到下周一是最接近的時間，移動路徑變數仍大，周六後東半部、南部斷續下陣雨或雷雨，東南部、恆春半島有局部大雨或豪雨，中部以北有午後陣雨，外島則也有陣雨。

周日颱風中心靠近，就位在台灣附近，各地天氣不穩定，都會有陣雨或雷雨，也可能出現大雨或豪雨，實際降雨位置則需視當時預報結果而定。明日起海面上將出現長浪，基隆北海岸、東半部沿海、恆春半島、西南部沿海有長浪，周六各地風浪會再增大。

伍婉華指出，璨樹影響台灣時將維持強颱或中颱上限，強度差異不大，周日颱風中心就在台灣附近，因為受到高壓影響，路徑變化仍大，陸警發布時間、警戒區域仍要觀察一到兩天。

▲▼璨樹颱風路徑修正，不排除登陸機會。（圖／氣象局）

▲▼璨樹颱風暴風圈侵襲機率最高72％。（圖／氣象局）

▲▼璨樹颱風路徑修正，不排除登陸機會。（圖／氣象局）

彭啟明則表示，周末接近台灣的機率也略微再升高，路徑上仍有調整空間，七級暴風半徑也會再增大。臉書粉專台灣颱風論壇也表示，由於預期高壓會明顯減弱，各國預報颱風也往台灣大幅修正，璨樹侵台機率上升，目前氣象局這路線很驚悚，但還可能改，接下來24小時將是關鍵。

另外彭啟明也提及，2016年的莫蘭蒂颱風，是近期類似路徑災情較嚴重的颱風，氣象局表示，莫蘭蒂當時也是行經南台灣，但沒有登陸，與璨樹路徑類似，但璨樹路徑變化仍大，是否會真如莫蘭蒂一樣掃台還需觀察。

▲▼璨樹颱風侵台機率大增。（圖／氣象局、颱風論壇）

▲璨樹颱風路徑修正，侵台機率大增。（圖／颱風論壇）

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