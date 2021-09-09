要防颱了！各地最快風雨時間出爐　最新暴風圈侵襲率達55%

▲氣象局觀測，璨樹中心氣壓925百帕，今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南方1170公里海面上。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（9日）提醒，強烈颱風璨樹周末接近台灣的機率略微再升高，路徑上仍有調整空間，7級暴風半徑也會再增大，請大家先預做準備，多做好防颱準備才能減少意外損失；預期影響台灣最快的時間點，南部、東南部到東半部會在周六開始，會逐漸受到外圍環流影響，將逐步有陣雨發生，中部以北預期周日開始才會逐步有感覺，預期將延續到下周一、下周二。

根據中央氣象局最新資料，璨樹颱風未來未來120小時內颱風7級風暴風圈通過機率，以恆春55%最高，其次依序為高雄市50%、屏東縣48%、台南市46%、蘭嶼45%、澎湖縣43%、台東縣和嘉義縣各39%、金門縣和嘉義市各38%、雲林縣35%，其他縣市則介於31-15%。

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▲▼各地受璨樹暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

彭啟明在臉書說，強颱璨樹目前位於台灣南端鵝鑾鼻的東南方約1100公里處，雖然是強烈颱風，但7級風暴風半徑才150公里，可能還有變大的空間，持續往西北西方向前進，由於太平洋高壓正西伸過來，颱風過去都沿著高壓的下緣前進，周五開始高壓也有逐漸東退減弱趨勢，這也讓颱風在接近呂宋島的時候北轉的機會增高。

彭啟明分析，但到底未來路徑趨勢是偏向南海、台灣海峽、台灣本島或是東半部北上，這都還有相當高的不確定性，主要是高壓在周五之後到周末，東退減弱後，台灣附近將進入一個較缺乏導引氣流的環境，颱風將會走得慢，不確定性也提高。

彭啟明指出，預期璨樹影響台灣最快的時間點，南部、東南部到東半部會在周六開始，會逐漸受到外圍環流影響，將逐步有陣雨發生；中部以北預期周日開始才會逐步有感覺，預期將延續到下周一、下周二。

彭啟明表示，如果依照氣象局預測的路徑，可能要留意今天深夜到周五上半天，可能將逐步發布海上颱風警報，周五的中午到下午也可能發布陸上警報，但這都要看颱風路徑的調整，目前仍有相當的變數存在；風雨的情形也要看颱風中心的登陸點，任何一個選項都差別很大，這時候尚難有明確答案。

▼氣象局最新路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）



彭啟明建議，今、周五要開始注意更新颱風的訊息，上述的路徑從東半部到南海仍都有可能，也有很高機會颱風暴風圈碰觸台灣陸地，這兩天可以提早預做準備，尤其是可能有高風險的區域，尤其是農漁民朋友，務必要預做準備，多做防災，就可以減少不必要的損失；周六、周日從南部開始到北部靠山區的活動，可能需要配合颱風影響或發布警報的時間進行調整安排。

氣象局預報員張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，預計今晚到周五清晨發布璨樹海上警報，至於陸上警報機率也增加，周六、周日璨樹北上過程有可能更靠近台灣，是影響最大時間，也不排除登陸，各地都有些下雨，風勢也可能比較大，實際風雨情形要看屆時路徑；而如果璨樹走得快的話，下周一就離開，慢的話下周一還會影響。