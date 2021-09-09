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今年威脅台灣最強颱風！璨樹最快晚間海警　周末恐登陸防強風豪雨

天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局觀測，璨樹中心氣壓925百帕，今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南方1170公里海面上。（圖／RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

璨樹強度登頂了！中央氣象局預報員張承傳表示，預計今天（9日）晚間到周五清晨發布強烈颱風璨樹海上警報，至於陸上警報機率也增加，周六、周日是影響最大的時間，也不排除登陸可能性，而現在也是璨樹強度最強時。氣象專家吳德榮提醒，璨樹是今年至目前為止威脅台灣的最強颱風，周六至下周一將帶來強風豪雨，但不同的路徑，對各地的威脅是不同的，應持續密切觀察。

張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天和周五各地多雲到晴，中南部和其他山區有午後雷陣雨；周五下半天開始，花蓮、台東有局部短暫陣雨或雷雨。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

張承傳說，周六、周日璨樹北上過程有可能更靠近台灣，是影響最大時間，也不排除登陸，各地都有些下雨，風勢也可能比較大，實際風雨情形要看屆時路徑；而如果璨樹走得快的話，下周一就離開，慢的話下周一還會影響。

張承傳分析，現在是璨樹強度最強時，預估今晚到周五清晨發海警，而陸警和周三相比的機率也提高，但時間點和可能區域還要再觀察；估璨樹今偏西北西前進，周五轉西北朝巴士海峽，周六進入巴士海峽持續北上。

氣象局觀測，璨樹中心氣壓925百帕，今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南方1170公里海面上，以每小時18轉22公里速度，向西北西進行，中心附近最大風速每秒53公尺（即每小時191公里），相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺（即每小時234公里），相當於17級風以上，7級風暴風半徑150公里，10級風暴風半徑50公里。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼吳德榮說，氣象局最新路徑潛勢預測圖（上圖）顯示，璨樹受到太平洋高壓所導引，接近台灣時不確定性範圍擴大；最新歐洲系集模式50次模擬路徑（下圖）亦有類似之情況，侵襲台灣的機率提升。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，璨樹周二8時才被命名，通過的海域海洋熱含量（OHC）高，環境垂直風切偏小，周三20時已增強為強烈颱風，只用了36小時，為少見的極快速增強（extreme rapid intensification）颱風，也是今年至目前為止威脅台灣的最強颱風。

吳德榮表示，氣象局最新路徑潛勢預測圖顯示，璨樹受到太平洋高壓所導引，將偏西轉西北西、再朝台灣前進，接近台灣時不確定性範圍擴大；最新歐洲系集模式（ENS）50次模擬路徑亦有類似情況，其最偏右的路徑從石垣島附近北轉，最偏左的路徑通過巴士海峽，侵襲台灣的機率提升。

吳德榮指出，周六至下周一台灣將會受到最大的威脅，但偏左、偏右或直撲的路徑對各地帶來的威脅是不一樣的，由於有不確定性，氣象局肯定會不斷修改預報，除非預測路徑不再修改，否則急於用它來推估何時會發布警報？璨樹會在哪裡登陸？不斷改口，那又有何意義！還是要符合科學的極限，循序漸進，持續密切觀察才是上策。

吳德榮說，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、周五受太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑，桃園以南近山區午後有局部雷陣雨，仍有局部較大雨勢的機率；周五晚受璨樹外圍環流影響，東半部轉有局部陣雨；周六至下周一璨樹將帶來強風豪雨，但不同的路徑，對各地的威脅是不同的，應持續密切觀察，並注意颱風警報及短期的預報。

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