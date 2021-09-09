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鄭明典貼2張圖：璨樹很接近「最強等級」　專家估陸警時間

天氣圖。（圖／翻攝鄭明典臉書）

▲鄭明典說，璨樹眼牆雲系均勻環繞，雲頂溫度是紅色帶黑的低溫，颱風眼藍色以上高溫，這是強烈颱風的特徵。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風璨樹來勢洶洶，中央氣象局長鄭明典今天（9日）貼出2張衛星雲圖表示，璨樹強度很接近最強等級的強烈颱風。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇提醒，依照現在預報路徑，可能周五中午前後發布陸上警報，影響最大的地方以花東地區、南部地區為主，轉向過程越靠近台灣，則影響的範圍越大。

鄭明典貼出美軍的衛星雲圖說，第14號颱風璨樹眼牆雲系均勻環繞，雲頂溫度是紅色帶黑的低溫，颱風眼藍色以上高溫，這是強烈颱風的特徵。

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鄭明典指出，如果眼牆溫度為完整黃色環繞，那就是衛星判讀裡最強等級的強烈颱風，璨樹強度很接近。他也貼出氣象局的色調強化圖表示，「官網用的色階，接近粉白。」

▼鄭明典表示，「官網用的色階，接近粉白。」（圖／翻攝鄭明典臉書）

天氣圖。（圖／翻攝鄭明典臉書）

吳聖宇在臉書提到，璨樹颱風發展為強烈颱風，是今年第二個強颱，目前各模式的客觀預報路徑依然呈現發散，不過大致上來說，颱風中心最可能通過的熱區仍集中在台灣上空到台灣西南方海域一帶；最接近台灣的時間落在周末期間，今深夜到周五清晨間發布海上警報機會很大，至於陸上警報是否發布仍有待觀察路徑的變化，有可能緊跟著在周五中午前後發布。

吳聖宇說，依照現在預報路徑，影響最大的地方以花東地區、南部地區為主，轉向過程越靠近台灣，則影響的範圍越大；由於周末期間是璨樹颱風最接近台灣且影響也是最大的時間點，請大家持續留意此颱風的最新變化消息，對活動的安排尤其要注意，若是颱風來襲，請避免前往山區以及危險的區域。

氣象局預報員張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，預計今晚到周五清晨發布璨樹海上警報，至於陸上警報機率也增加，周六、周日璨樹北上過程有可能更靠近台灣，是影響最大時間，也不排除登陸，各地都有些下雨，風勢也可能比較大，實際風雨情形要看屆時路徑；而如果璨樹走得快的話，下周一就離開，慢的話下周一還會影響。

▼氣象局最新路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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