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鋼砲璨樹長胖了！「詭路線」倒數48小時轉向　歐洲預報9／12恐登陸

▲▼璨樹颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA、RAMMB）

▲強颱璨樹暴風圈擴大、颱風眼清晰。（圖／翻攝NOAA） 

記者許力方／台北報導

中央氣象局觀測，第14號颱風「璨樹」（Chanthu）8日晚間8時增強為強烈颱風，中心位在鵝鑾鼻東南方約1240公里海面上，路徑有南修趨勢，可能以更遠離台灣的方向通過巴士海峽往台灣海峽北上，暴風圈擴大至半徑150公里，颱風眼紮實清晰，被視為「小鋼炮」颱風。「觀氣象看天氣」分析，歐洲最新預報分析顯示，璨樹路徑則有北修趨勢，且可能會在12日（周日）時從花東附近登陸。

氣象局觀測，璨樹8日晚間8時增強為強烈颱風，距離台灣仍有超過1200公里遠，持續以時速16公里以西北西轉西北的方向，朝巴士海峽及台灣海峽南部前進，預估11日至13日（周六至下周一）是最接近台灣時候，接近程度個模式對後期路徑分期度仍大。璨樹目前近中心最大風速再增強至每秒51公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺，相當於17級風以上，7級風暴風半徑擴大至150公里，10級風暴風半徑50公里。

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▼璨樹颱風後期路徑各國預報天女散花。（圖／NCDR、翻攝JTWC、tropicaltidbits）

▲▼璨樹颱風。（圖／NCDR、翻攝JTWC、tropicaltidbits）

▲▼璨樹颱風。（圖／NCDR、翻攝JTWC、tropicaltidbits）

▲▼璨樹颱風。（圖／NCDR、翻攝JTWC、tropicaltidbits）

氣象局預報，最快9日晚間至10日（周五）清晨就會發布海上颱風警報，10日各地多雲到晴，午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，隨著颱風逐漸接近，東部、東南部及恆春半島開始出現有局部短暫陣雨。11至14日受颱風影響，東半部有短暫陣雨或雷雨，東南部及恆春半島有局部大雨或豪雨發生機率，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，璨樹颱風在10日之前的路徑預測個模式預報還算有共識，但之後又是天女散花，西行、北轉都有可能，各國預報誤差圈也很大，所以最後怎麼走八成會改變，沒意外的話，起碼要看到最後倒數48小時，才會有初步定論。

「觀氣象看天氣」臉書粉絲團則表示，8日晚間歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新一報預測顯示，璨樹路徑又北修，將於12日從花東交界附近登陸台灣。因璨樹未來行經的海域海洋熱含量跟海表面溫度都很高，且逐漸接上西南季風豐沛水氣的支援，不僅強度會持續增強，暴風半徑也會擴大，提醒大家要謹慎以對。

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