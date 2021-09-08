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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／顏寬恒將當「刪Q」志工　陳柏惟反批抹黑霸凌「為一己之私起紛爭」

▲▼立委陳柏惟受訪 回應顏寬恆批評 罷免案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣基進立委陳柏惟。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨前立委顏寬恒8日宣布將以義工的身分，參與罷免台灣基進立委陳柏惟「刪Q」團體的活動。陳柏惟晚間透過臉書反批顏寬恒霸凌自己，並稱顏明明曾任立委，可以選擇說「顏寬恒做得比陳柏惟好」，卻選擇了抹黑的老路，為了政治利益配合謊言，霸凌整個台中市第二選區和台灣政治，為了一己之私再起紛爭。

陳柏惟說，顏寬恒的自由不該建立在霸凌別人之上，自己實現的第一個政見，就是讓顏寬恒自由，而顏也充分與網紅合作作影片，健身減肥、跑得比以前更勤，放下架子上節目表現自己的口才，這都是很棒的改變，本來以為他終於願意與台灣人民站在一起，傾聽年輕的聲音，重視人民的意見，知道台灣人對抗的是說謊烙跑的總統候選人，對抗的是把台灣帶向中國的中國國民黨。

陳柏惟表示，不過，顏寬恒卻以「霸凌」回應自己的回報，顏寬恒明明當過立委，也知道議事規則，可以選擇像自己一樣就事論事的評論，卻選擇了抹黑的老路，放大無建設性的政治提案，忽略協商通過的一千多案；顏寬恒明明知道自己585個日子每天來回台中，卻扭曲自己不在地方；顏寬恒明明知道運動中心是自己在行政院長蘇貞昌面前爭取的，卻選擇收割。

陳柏惟批評，顏寬恒明明知道罷免團體說謊，卻為了自己的政治利益配合謊言；顏寬恒可以選擇說他以前做得比陳柏惟好，卻選擇說謊做政治攻擊，「黑化的你不只霸凌我，你霸凌的是整個服務團隊，霸凌的是整個中二選區，霸凌的是新世代的台灣政治，再起紛爭，只為了你的一己之私」。

陳柏惟說，作為新世代的政治人物，他會繼續努力做好立委該做的工作，並把所有的政績與質詢攤開在粉絲專頁，直面對抗假訊息，「立院裡、我會去上班、會去爭取建設；電視上、我會對抗謊言、對抗中國；在台中、會傾聽、會服務、會勤勞。」

陳柏惟強調，自己是一個優秀立委，一個會做事、會說話的立委，跟顏寬恒不一樣，是自己的榮幸，「這場罷免之後，我們終將戰勝你的霸凌與恐懼，中二選區，不用再被負面字眼代表。這個選區的所有人，也將真正自由。懷抱著感恩的心，永遠跟台灣站在一起。」

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