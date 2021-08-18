陳柏惟：若1949年沒國民黨　台灣早就獨立或成美第二大州

▲陳柏惟。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對美國阿富汗撤軍，國內出現疑美論，國民黨甚至喊出「今日阿富汗，明日台灣」，被民進黨嗆聲現在阿富汗比較像1949年國民黨敗逃台灣；接著，「1949」成為網路熱門話題。台灣基進立委陳柏惟18日表示，若1945年沒有國民黨，台灣不是獨立建國，就是成為美國第二或第三大州。陳柏惟也表示，「不是我們愛嘴，是每次中國黨發言都把台灣當禁臠真的很噁心。」

陳柏惟18日在臉書表示，假設日本在二戰中就殲滅中國黨（指國民黨），蔣介石死於二戰期間，中國黨營的中華民國政府瓦解，其結果為：

1.日本投降後，盟軍中已無中華民國存在，由美國佔領軍接管台灣，受美國軍事政府（USMG）管轄 。

2.日本投降後，根據雅爾達會議，原日占領中國由蘇聯和美國共同代管，進佔東北之蘇聯軍繼續推進。蘇聯軍事政府統治的中國北部，成立「中華民主主義人民共和國」，美軍政廳統治的中國南部，成立「中華聯邦共和國」，圖博在英國託管下獨立。南部舉行民主選舉，由前中國國民黨人士和其他民主派人士掌權，北部由中共掌權。

3.1949年前後，爆發「中國戰爭」，中國陷入混亂，大量難民偷渡逃亡來台，但以鄰近福建廣東之平民為主，並非軍人或官員。台灣因由美軍佔領，成為美軍重要基地，戰時經濟蓬勃發展。

4.《舊金山合約》之後，日本放棄台灣主權，代管者美國於1952年舉行台灣獨立公投，結果有兩種：

-4a（和菲律賓一樣）台灣獨立，美國協助台灣成立台灣共和國。

-4b （和夏威夷一樣）台灣由美國治理。

5a.最終，美國若不介入中國戰場，中國戰爭可能以共產黨獲勝告終。共產中國與民主台灣，均加入聯合國，均非聯合國常任理事國。

5b.最終，台灣投票加入美聯邦成為第50或51州（如果在1959年前就比夏威夷更早），21世紀時成為為美國第二或第三大州。

陳柏惟也表示，「不是我們愛嘴，是每次中國黨發言都把台灣當禁臠真的很噁心。

▼陳柏惟18日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／3Qi.tw 陳柏惟）